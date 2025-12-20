Loteria
"Hi ha gent que espera a l'últim moment per comprar el número de Nadal perquè, diuen, els últims són els que toquen segur"
Des de l'administració Bartis de Figueres expliquen peticions, rituals i terminacions en les últimes hores del sorteig de la Grossa de Nadal
Poques hores abans que totes les boles entrin al bombo i la sort comenci a rodar i a repartir una pluja d'euros arreu de l'Estat, molts són els que, aquest dissabte al matí, visitaven alguna de les administracions de Loteria, estancs o altres punts de venda de la tradicional Loteria de Nadal. A l'administració Bartis, la número 3 de Figueres, molts buscaven números concrets i, fins i tot, les terminacions més demandades al llarg de l'any -el 5 i el 7- i esgotades des de fa setmanes. "Durant un temps tothom buscava i ens trucava per si teníem el número 30825 i encara no sabem per què, si es tracta d'una data assenyalada o ves a saber", explica Maria Rosa Vilà, una de les responsables de l'administració juntament amb la seva germana Concepció Vilà. Totes dues ja han viscut l'experiència de repartir el primer premi d'aquest sorteig, ja que en aquesta administració, l'any 2018 van vendre una butlleta del primer premi de la Grossa. La butlleta, premiada amb 400.000 euros, la compartien tres amics que treballaven en un escorxador. L'any següent també van repartir un 5è premi i el 2020, un segon del sorteig del Nen. En aquests últims dies, expliquen, "la gent ve a comprar butlletes d'una en una i n'hi ha que esperen a l'últim moment perquè, segons diuen, els últims són els que toquen segur", comenta Maria Rosa Vilà.
Aquest dissabte, doncs, molts eren els que havien esperat per comprar el seu número, tot i que les butlletes porten a la venda des de principis d'estiu. Alguns entraven amb molta efusivitat, fins i tot, amb cançons de Nadal al mòbil i a tot drap. "Alegria, alegria", deia un senyor tot encomanant-la a la resta de gent que feia cua. El perfil de compradors, expliquen des de l'administració, és majoritàriament persones de mitjana edat, no hi ha massa gent jove. Alguns dels compradors, expliquen, tenen rituals curiosos per atrapar la sort, com posar les butlletes entre estampetes de sants, sobretot la gent més gran. Una senyora li explica a l'administradora que a ella li agrada més el sorteig de Reis, però que ja té quinze butlletes de Nadal al calaix. "Jo miro tot el sorteig mentre faig el dinar i fins que no surt la Grossa, no em compro una de Reis", comentava. Com a totes les loteries del país, a l'administració Bartis tenen alguns números fixos que fan durant tot l'any. "Són els de la casa i aquests marxen ràpidament", comenten. Tot i que els agradaria que el seu fos el premiat, desitgen repartir molta sort a tothom. L'administració Bartis excepcionalment tindrà oberta les portes tot aquest diumenge per vendre els últims números del sorteig.
