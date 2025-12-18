Habitatge
On et pots comprar un pis (i on no) a l'Empordà i Girona si et toca "El Gordo" de la Loteria de Nadal?
Un informe d'Idealista exposa quin era el preu del metre quadrat en diferents localitzacions de la província gironina el passat novembre
Guillem Ortu
"El Gordo" del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal premia els guanyadors amb 400.000 euros per dècim. Tot i que aquesta quantitat suposa un bon pessic per a alguns afortunats, les xifres perden magnitud un cop declarat el premi: 328.000 euros és el que queda després que Hisenda s’hagi quedat la part corresponent als impostos aplicats sobre aquest benefici.
Amb tot, aquestes sis xifres són més que suficients per plantejar-se la compra d’un pis. Aquesta inversió pren rellevància en el context actual, amb l’accés a l’habitatge com una de les principals preocupacions dels espanyols, especialment entre la població de grans ciutats com Girona, on el preu de l’habitatge s’ha disparat els darrers anys. Però, realment surten els números? Donen 328.000 euros per comprar-se un pis? La veritat és que no sempre, ja que factors com les dimensions de l’immoble en venda i la seva ubicació configuren el preu final a pagar.
Segons un informe sobre l’evolució del preu de l’habitatge publicat pel portal immobiliari en línia Idealista, el preu mitjà del metre quadrat a la província de Girona el novembre de 2025 era de 2.636 euros, un 8,6% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra permetria adquirir immobles de fins a 124 m² si es destinés íntegrament el primer premi de la Loteria de Nadal. Tanmateix, com és d’esperar, això no és possible en moltes poblacions de la mateixa regió.
Amb "El Gordo" de la Loteria de Nadal no n’hi haurà prou
Els elevats preus de les localitats que encapçalen aquest rànquing no permetrien ni tan sols adquirir un habitatge de 80 m². Al capdamunt de la taula hi ha Cadaqués, amb 6.840 euros/m²: un pis d’aquestes dimensions al municipi tindria un cost total de 547.200 euros, una xifra molt per sobre del premi atorgat per Loteries i Apostes de l’Estat.
On no seria possible comprar un pis de 80 m² amb "El Gordo", segons dades d’Idealista (novembre de 2025)
Si el preu d’un habitatge fos equivalent al premi net d'"El Gordo", de 328.000 euros, el preu límit del metre quadrat seria de 4.100 euros/m². Les següents poblacions són les que superen aquest màxim:
- Cadaqués: 547.200 euros (6.840 euros/m²)
Més expectatives, menys opcions
A mesura que augmenten les dimensions de l’habitatge, el ventall d’opcions es redueix considerablement. N’hi ha prou d’arribar als 90 m², amb un límit que es reduiria a 3.644,44 euros/m² si es vol adquirir únicament amb "El Gordo", per afegir tres localitats més a la llista. En primer lloc, Begur (4.000 euros/m²), on un pis d’aquestes característiques costaria 360.000 euros. També s’hi suma Castell–Platja d’Aro (3.868 euros/m²), ja que el preu s’enfilaria fins als 348.120 euros. Finalment, a El Port de la Selva (3.835 euros/m²), un habitatge de 90 m² costaria ni més ni menys que 345.150 euros.
On no seria possible comprar un pis de 90 m² amb "El Gordo", segons dades d’Idealista (novembre de 2025)
Per a un pis de 90 m² (amb un límit de 3.644,44 euros/m²), s’afegirien a la llista prohibitiva les següents localitats:
- Begur: 360.000 euros (4.000 euros/m²)
- Castell–Platja d’Aro: 348.120 euros (3.868 euros/m²)
- El Port de la Selva: 345.150 euros (3.835 euros/m²)
En el cas d’arribar al centenar de metres quadrats com a requisit per a aquesta compra immobiliària, dues localitats més quedarien excloses. Un pis de 100 m² a Empuriabrava (3.349 euros/m²) costaria 334.900 euros, una xifra molt propera als 329.400 euros corresponents a l’Escala (3.294 euros/m²).
On no seria possible comprar un pis de 100 m² amb "El Gordo", segons dades d’Idealista (novembre de 2025)
Per a un pis de 100 m² (amb un límit de 3.280 euros/m²), s’afegirien a la llista les següents localitats:
- Empuriabrava: 334.900 euros (3.349 euros/m²)
- l’Escala: 329.400 euros (3.294 euros/m²)
Els més barats, un tret segur
A l’extrem oposat de la taula hi trobem els municipis amb els preus més assequibles. Els dos últims són, a més, els que presenten els valors més baixos per metre quadrat: Arbúcies i Riudarenes, amb 1.172 i 1.259 euros/m², respectivament.
Tant en un cas com en l’altre, així com a Hostalric (1.272 euros/m²), Ripoll (1.364 euros/m²), Riells i Viabrea (1.368 euros/m²) o Maçanet de la Selva (1.432 euros/m²), són alternatives als preus prohibitius de les zones més tensionades de la província.
