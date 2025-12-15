Loteria de Nadal
Quants diners es queda Hisenda dels premis de la Loteria de Nadal?
Els guanyadors de premis inferiors a 40.000 euros no hauran de pagar cap impost, i els que superin aquesta quantitat hauran d’abonar el 20%
Chaima Laghrissi
400.000 euros i altres xifres seran les que cantaran els nens de San Ildefonso al Teatre Reial, on ja està tot a punt per al Sorteig de la Loteria de Nadal. Amb el sorteig a tocar, torna el dubte de cada any: quants diners es queda Hisenda si et toca la Grossa?
La resposta és clara i es regeix per la mateixa norma que l’any passat: els premis de fins a 40.000 euros estan exempts i no tributen. A partir d’aquesta quantitat, Hisenda aplica un 20% d’impostos sobre la part del premi que excedeixi aquests 40.000 euros.
Així, per cada dècim premiat de la Grossa de Nadal amb 400.000 euros, els primers 40.000 € queden exempts d’impostos. Dels 360.000 euros restants, cal tributar a Hisenda el 20%. Per tant, 72.000 euros seran per a l’Agència Tributària i 328.000 euros per a l’afortunat guanyador.
En el segon premi, dotat amb 125.000 euros, es pagaran impostos sobre 85.000 euros (un cop descomptats els 40.000 que estan exempts). Així, Hisenda es quedarà 17.000 euros del total i el guanyador en rebrà 108.000 euros.
En el cas dels guanyadors dels 50.000 euros del tercer premi, la fórmula és la mateixa. Si 40.000 euros estan exempts, a Hisenda se li paga el 20 % de 10.000, és a dir, 2.000 euros. L’afortunat s’endú, per tant, 48.000 euros.
La resta de premis del sorteig no tenen retenció per part d’Hisenda en ser inferiors a 40.000 euros, informen des de TaxDown, el portal d’assessorament financer.
I si comparteixo el meu dècim amb amics o familiars?
Segons estableix l’Agència Tributària, en el cas de premis compartits en què el premi es reparteix entre tots els participants, s’han de distribuir els 40.000 € exempts entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació. La persona que procedeixi al repartiment del premi ha de figurar com a beneficiari únic (o com a gestor del cobrament) si així ho ha manifestat en el moment del cobrament del premi.
Haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit entre els titulars de les participacions, i per tant serà necessària la identificació de cada guanyador, així com del seu percentatge de participació.
Si els guanyadors no acudeixen junts a l’entitat bancària a cobrar el dècim compartit o no s’identifiquen com a tals, la persona titular del dècim podria enfrontar-se al pagament de l’impost de donacions si transfereix el premi als altres participants sense haver fet prèviament el pas d’identificar-los al banc.
