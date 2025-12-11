Loteria
Aquest mètode d'un expert et podria ajudar a guanyar la Grossa de la Loteria de Nadal 2025
L’estatunidenc Richard Lustig ho explica al seu llibre 'Aprengui a augmentar les seves possibilitats de guanyar la loteria'
Manuela Valdés
L’estatunidenc Richard Lustig, nascut el 1950, va saltar a la fama per haver guanyat set grans premis de la loteria estatal entre els anys 1993 i 2010, amb els quals va acumular una quantitat aproximada d’un milió de dòlars (més de 950.000 euros).
Abans de morir el 2018, Lustig va escriure el llibre Aprengui a augmentar les seves possibilitats de guanyar la loteria, on revelava els seus millors trucs per fer-se milionari i, de passada, engruixir encara més les seves ja considerables arques.
Alguns dels trucs que Lustig ofereix al seu llibre poden semblar una bajanada, però, tot i ser obvis, convé recordar-los per ajudar a guanyar la Loteria de Nadal:
1. Diversificar
Per començar, l’autor recomana comprar tants dècims com sigui possible, en lloc de fer apostes de quantitats més elevades. D’aquesta manera, seguint la regla del "millor una mica de tot que molt de res", s’amplien les probabilitats d’aconseguir algun premi, encara que la quantia, en cas de tocar, sigui més limitada.
2. Participacions
Seguint el principi anterior, una bona forma de diversificar passa per les participacions: jugar amb una penya o amb un grup d’amics, per gastar menys i fer apostes múltiples i més grans.
3. Evitar dates
Potser mai no t’hi havies fixat, però moltes persones opten per triar dècims que contenen una data. Per això, escollir números superiors al 31 per evitar dates —que són les xifres més triades— pot ser la millor opció a l’hora de provar sort, ja que així, si et toca, el premi no es reparteix tant.
4. Sortejos menors
Juga en sortejos més petits i amb botes més reduïts, perquè hi participa menys gent. En el cas de la Loteria de Nadal, es tracta d’un sorteig extraordinari, però la resta de l’any hi ha altres opcions en què aquest consell es pot aplicar sense problemes.
5. Constància en les apostes
Finalment, es recomana fer sempre les mateixes apostes i intentar que no siguin números consecutius. El sistema de probabilitats augmenta si els números escollits no tenen la mateixa terminació ni comencen igual, encara que no hi hagi cap explicació lògica o matemàtica que ho justifiqui.
Per acabar, tingues en compte que és més probable que et caigui un meteorit al damunt que no pas que guanyis la Primitiva. I això tenint en compte que, en la Primitiva, la probabilitat d’encertar els sis números és d’una entre 13,9 milions, mentre que el primer premi del Sorteig de Nadal només toca a un dècim de cada 31 milions. Així que sí, també és més probable que et caigui un llamp que no pas que t’emportis el Gordo de la Loteria de Nadal, ja que un llamp et caurà una vegada de cada 3 milions.
