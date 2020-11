La realitat virtual aplicada a l'habitatge amb Batlle Arquitectura de Figueres

Les noves tecnologies i el progrés són un dels factors determinants per al sector empresarial. En un entorn tan canviant, l'ús dels nous recursos tecnològics representa una assignatura obligatòria per a les principals empreses de qualsevol sector actual. Un dels exemples més representatius d'unió entre avantguarda i arquitectura a l'Alt Empordà és Batlle Arquitectura. L'estudi, liderat per David Batlle, compta amb una oferta completa per a totes les necessitats, tant per a obra nova com per a ampliacions i reformes d'habitatges i equipaments, amb una experiència i trajectòria contrastades amb projectes arreu de Catalunya des de l'any 2012.

La firma va néixer fa gairebé una dècada amb una motivació molt particular: un despatx diferent, posant les persones com a protagonistes dels projectes a través d'una arquitectura que serveix per complir els somnis dels propietaris. Amb el pas dels anys, aquest caràcter innovador ha evolucionat fins a l'ús de la realitat virtual, col·locant l'estudi de Batlle entre els més destacats a l'Alt Empordà.

El client compta amb una fidel reconstrucció en tres dimensions dels resultats projectats per l'estudi, a més d'una visualització amb realitat virtual per completar una experiència immersiva gràcies a unes ulleres d'última generació i una aplicació per a telèfon intel·ligent. Una unió entre tecnologia i arquitectura per millorar el procés de projecció de qualsevol dels serveis que ofereix l'estudi de Batlle, a més de veure materialitzats els somnis dels propietaris.



Batlle Arquitectura

Adreça: carrer Barceloneta, 29. Figueres

Telèfon: 653 159 883

Web: www.batllearquitectura.com