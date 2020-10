Costa Construccions recupera l'art de construir amb tècniques tradicionals

Des de fa uns anys, l'empresa Costa Construccions, ubicada a l'Alt Empordà, «s'ha especialitzat en la recuperació dels coneixements i les tècniques que s'utilitzaven fa cent anys i que a la vegada són molt desconegudes», asse­nyala el constructor Pere Costa. Aquestes tècniques s'utilitzen tant per rehabilitar i restaurar construccions antigues com en la construcció d'habitatges nous.

És una empresa jove i adequada als temps actuals però amb la confiança de tenir cinquanta anys d'experiència en el món de la construcció. En aquesta mena de construcció fa servir diversos materials com el morter de calç, la pedra, la fusta o la ceràmica. En la construcció de murs, destaca la tradició dels de pedra seca molt utilitzats a l'Empordà. El fet d'utilitzar aquests tipus de materials fa que els habitatges siguin saludables i tinguin una qualitat de vida millor.

Un dels darrers projectes de l'empresa és la rehabilitació d'una casa de pescadors a l'Escala. El projecte afecta una part de l'edifici original, ja que anys enrere es va segregar en dos. La planta baixa estava fragmentada amb envans i moltes obertures. La intervenció recupera l'espai complet i refà les petxines en els punts malmesos per deixar vist tot l'encintat original.

Es recupera la percepció de l'edifici més compacte i, al mateix temps, s'obté més privacitat amb la construcció de la gelosia ceràmica emblanquinada a les finestres de la planta baixa. L'aprofitament de l'espai a l'hora de construir aquesta casa va fer que la cisterna, forn i escala fossin tres elements superposats, lligats íntimament. Es tiren els envans per deixar que la llum natural llisqui per l'escala i arribi fins a la cisterna. L'objectiu ha estat mantenir el caràcter i millorar el seu confort amb l'ús de materials transpirables i naturals: 8 centímetres de revestiment interior de calç i cànem, i suro sobre les voltes, a la coberta ventilada i també sota la solera amb acabat de paviment continu de guix d'Albarracín. El resultat és un aïllament natural i ecològic, tant tèrmic com acústic i un acabat igual als lliscalls de calç que es feien antigament.

Aquesta obra ha estat seleccionada en la categoria Rehabilitació dins els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2019 i ha quedat dins dels deu primers. L'empresa valora especialment aquest projecte de rehabilitació: «Ha estat una reforma recuperant el patrimoni de l'habitatge, criteris de sostenibilitat i salut. Hem gaudit d'una experiència molt satisfactòria gràcies a la direcció de l'obra, l'arquitecta Olga Muñoz i l'aparellador Jaume Borràs, grans experts en aquesta classe d'obres i per descomptat, amb la confiança de la propietària l'Agnès Atkinson».

Aquest treball, així com la resta de projectes que Costa Construccions ha realitzat, es pot consultar a la nova web www.costaconstruccions.com.



PERE COSTA FIGUERAS SLU (COSTA CONSTRUCCIONS)