Zhebi, un referent en interiorisme i projectes integrals a Figueres

La interiorista Rosa Sadornil va inaugurar l'any 2006 Zhebi Interiorisme a Figueres i des de llavors han treballat per fer realitat diferents projectes d'interiorisme i rehabilitacions integrals.

L'empresa ofereix un complet servei d'assessorament en l'àmbit de l'interiorisme i en els grans i petits projectes de reforma com ara cuines i banys.

De la mà del seu equip d'industrials, treballen per assegurar-vos que l'execució del projecte es pugui realitzar amb tot el rigor necessari per assolir els resultats desitjats. A Zhebi Interiorisme, fan una aposta clara pel mobiliari de disseny, per la feina artesana lligada amb les noves tecnologies, pel respecte al medi ambient i per la sostenibilitat i la coherència a l'hora d'escollir el mobiliari que ens acompa­nyarà al llarg de la nostra vida.



Crear emocions

«Ens agrada crear emocions a partir de la il·luminació, dels materials, de les textures, dels colors i de la tria de mobiliari feta amb una especial cura, amb una selecció de les millors marques de disseny contemporani», explica Rosa Sadornil.

Zhebi Interiorisme assegura els lliuraments i un muntatge de qualitat fet per professionals perquè el resultat sigui sempre òptim.«Volem unir funcionalitat i disseny en un concepte innovador. Us convidem a visitar-nos!», afegeix la dissenyadora.



Zhebi Interiorisme

Adreça: avinguda de Roses, 37. Figueres

Telèfon: 972 514 775

Web: www.zhebi.com