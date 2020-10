Petrolis Figueres és un referent de confiança en la distribució de carburants a domicili

Petrolis Figueres és una empresa familiar que es dedica a la venda de carburants i combustibles. Fundada l'any 1993, s'ha convertit en líder en el subministrament i la venda de productes petrolífers a l'Alt Empordà. En aquesta crisi sanitària, durant i després del confinament, Petrolis Figueres no ha deixat de servir als seus clients, ja que es tracta d'un servei essencial. Ho fa seguint estrictes mesures de seguretat. En aquest sentit, els seus treballadors van proveïts amb mascaretes i guants específics i sota aquests, guants de nitril. També porten en els camions hidrogel i esprais per poder desinfectar la roba i tot el cos.

Petrolis Figueres ofereix els seus serveis exclusivament a la comarca, però tant a empreses privades com a particulars. Això els permet oferir un complet servei de distribució de gasoil a domicili en les millors condicions subministrant gasoil A, gasoil B i gasoil C, tant a petits com a grans consumidors. Disposa d'un servei de repartiment a domicili amb les millors condicions de comoditat, rapidesa, qualitat, seguretat i també garantint els millors preus. Cal assenyalar, a més, que el servei de transport és gratuït.



Varietat de productes

Petrolis Figueres també ofereix gasoil per a calefacció i aigua sanitària domèstica. A més, disposa de gasoil per a consum agrícola, ramader, pesca, usos industrials, grups electrògens i motors fixos per a millorar la qualitat del servei. Un altre dels seus productes són gasoils per a transport de tota mena de maquinària d'obres públiques, construcció i automoció.

Per al consumidor, l'estalvi es realitza tant en la compra de gasoil com en el manteniment del motor. El fet de tenir servei a domicili també evita problemes de subministrament. Per fer les comandes, els clients tenen a la seva disposició el web, però la gran majoria opten pel contacte telefònic. El servei, a més, és molt ràpid i eficient, ja que en poc més de 24 hores ja poden disposar de la seva comanda.



Petrolis Figueres

Adreça: carrer Nou de Vilatenim, 4. Figueres

Telèfon: 972 505 608

Web: www.petrolisfigueres.com