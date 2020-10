La millor qualitat en tapisseria es troba a Cemar, a Figueres

Cemar confecciona tapisseria per a la casa, per a nàutica i automoció

Cemar confecciona tapisseria per a la casa, per a nàutica i automoció CEMAR

Cemar és una empresa familiar, ubicada a Figueres fa set anys, especialitzada en la confecció de tapisseria, tant de la casa, nàutica com automoció. També instal·len tendals i cortines. Ho fan cent per cent artesanal, amb gran professionalitat, oferint als seus clients una àmplia gamma de materials, tant nacionals com estrangers, a uns preus molt competitius i amb la màxima qualitat.

A Cemar s'orienta el client i se l'assessora sempre per obtenir els millors resultats. «Allò que busquem és que quedi perfecte i que el nostre client se senti satisfet», comenten els seus responsables. També, a més, els ofereixen una garantia de tots els seus productes que elaboren i instal·len. D'altra banda, sempre estan atents a les darreres tendències i innovacions del mercat. Aquesta bona predisposició de Cemar fa que l'empresa disposi d'una cartera de clients fidels, bons coneixedors de la qualitat del seu treball.

Visites al taller i a domicili

En aquests temps de pandèmia, tots els clients han de reservar prèviament visita al taller, quelcom que ja fan habitualment. El local, on poden estar màxim dues persones, resta obert de dilluns a divendres de dos quarts de nou del matí a dos quarts de cinc de la tarda. Cal dir també, però, que els responsables de Cemar també fan visites a domicili, facilitant catàlegs amb els productes, i elaborant pressupostos a cost zero.

Cemar