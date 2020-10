Confort i disseny integral a Roses amb l'Estil del Moble

L'Estil del Moble fa un pas més en la seva aposta per la modernització i professionalitat del seu servei amb l'obertura d'una nova botiga a Roses. Des de la Gran Via Pau Casals, 114, l'empresa de mobles ofereix un servei d'interiorisme, personalitzat per a cada classe d'espai i llar.

Després d'un any tan atípic com aquest, marcat per la pandèmia del coronavirus, el confort de la llar ha resultat ser un dels imprescindibles per a superar el dia a dia. Com a la vida, a vegades cal un canvi, però també és cert que molt sovint no és necessari complicar-se més del compte. La vostra llar pot canviar totalment sense fer grans reformes ni obres, tan sols donant un nou aire a l'espai del qual es disposa, i a l'Estil del Moble saben com fer-ho. Val a dir que l'empresa està formada per un equip de professionals del sector amb més de 30 anys d'experiència i dedicació, amb capacitat per a donar resposta a tots els reptes i necessitats que cada llar requereix.

Davant la previsió d'una segona onada de la pandèmia, hi ha l'opció que el confinament no torni a ser un problema perquè a casa és on millor es podrà estar. A l'Estil del Moble treballen l'adaptació dels diferents espais; i tenen un gran catàleg de mobles i sofàs d'últim disseny, i de complements d'última generació, tot sota la demanda del client i sense cap mena de compromís. El resultat que s'obté a l'Estil del Moble és únic com cada client que entra per la porta.

Per a la satisfacció d'aquests, la botiga rosinca disposa d'una àmplia exposició de mobles de categoria mitjana-alta, «amb una qualitat superior i de disseny», descriuen els responsables de l'empresa. A més, l'Estil del Moble ofereix tota una gamma de productes italians, així com diferents estils de làmpades o quadres decoratius.



L'Estil del Moble