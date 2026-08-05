Incidències aèries
Així t’afecta la vaga de personal a l’aeroport del Prat de Barcelona: vols cancel·lats i companyies aèries afectades
Les aerolínies més exposades a retards i cancel·lacions són Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines i Etihad Airways
Redacción
La vaga indefinida del personal d’assistència a terra (handling) de Groundforce a l’aeroport de Barcelona-el Prat ha començat avui dimarts, 4 d’agost del 2026, i pot provocar retards i cancel·lacions, especialment en plena temporada alta. El conflicte afecta treballadors encarregats de la facturació, l’embarcament, la càrrega i descàrrega d’equipatges i la coordinació de vols.
Les aerolínies més exposades són les que reben serveis de Groundforce al Prat. Entre aquestes figuren Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines i Etihad Airways, entre les més significatives.
Segons el Ministeri de Transports, entre agost i setembre les companyies ateses per Groundforce tenen programats uns 11.600 vols i prop de 2,4 milions de places, per la qual cosa fins a dos milions de passatgers podrien veure’s afectats. No obstant, s’han fixat serveis mínims d’entre el 35% i el 80%,depenent del tipus de ruta, per garantir part de l’operativa.
Les recomanacions si es té previst volar des de Barcelona en els pròxims dies és consultar l’estat del vol directament amb l’aerolínia abans d’anar a l’aeroport, arribar amb més antelació de l’habitual i preveure possibles demores en la facturació i en l’entrega d’equipatge.
La vaga afectarà un total de 1.179 treballadors, ha informat aquest dilluns en un comunicat el sindicat CGT, que compta amb majoria en el comitè d’empresa de la companyia, integrat per 27 delegats. La decisió, segons aquest sindicat, respon a la inacció de la direcció davant el «greu deteriorament» de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral a la base.
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Disney trasllada al Castell de Figueres el rodatge de 'Tangled', la nova pel·lícula de Rapunzel
- Ada Klein Fortuny: 'Quan una dona escriu un llibre, encara que sigui d'extraterrestres, la pregunta és què hi ha de tu en aquesta novel·la
- Els Mossos rescaten un nedador temerari i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
- L'astrofotògraf Juan Carlos Casado capturarà l’eclipsi des d’un avió a 11.000 metres d’altitud
- Com aconseguir gratis les ulleres homologades per veure l’eclipsi solar del 12 d'agost
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L’avís d’un advocat als treballadors fixos discontinus: «És possible que t’estiguin enganyant»