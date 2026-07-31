Crisi migratòria
Finlàndia secunda Itàlia i demana excloure Espanya de l’espai Schengen pel "fracàs" de la seva política migratòria
L’entrada massiva d’immigrants a través de Ceuta desencadena reaccions en cascada entre la ultradreta europea
Gemma Casadevall
"Espanya ha fracassat totalment en el control de les seves fronteres. Això no pot continuar així. Tots els països europeus han de secundar la proposta de (Giorgia) Meloni i excloure de l’espai Schengen els que no protegeixin degudament les seves fronteres exteriors", va afirmar la ministra de l’Interior de Finlàndia, Mari Rantanen, a través del seu compte a X i arran de l’ingrés massiu d’immigrants a Ceuta a través del Marroc.
Rantanen és membre de l’ultradretà Partit dels Finlandesos, integrat a la coalició de signe dretà que dirigeix el conservador Petteri Orpo.
Advertències neerlandesa i sueca
Menys categòric s’ha mostrat el govern dels Països Baixos, que lidera el liberal Robb Jetten. El seu ministre d’Exteriors, Tom Berendsen, ha expressat la seva confiança que Espanya "farà el necessari" per protegir la frontera exterior de la Unió Europea (UE) de la qual forma part Ceuta. Considera així mateix que el Marroc ha d’"actuar" davant una situació que qualifica de "preocupant". Berendsen ha afirmat així mateix que està en contacte amb els seus homòlegs d’Espanya i el Marroc per abordar la situació.
Per part sueca, el primer ministre, el conservador Ulf Kristersson, ha apressat Espanya a "actuar ràpidament" per recuperar el control de la situació i "complir les seves obligacions" com a membre de l’espai Schengen. Per descomptat, el seu govern actuarà "en conseqüència" en cas que es posi el perill la seguretat de Suècia, afegeix Kristersson, en declaracions al diari Aftonbladet. Kristersson governa al capdavant d’una coalició de signe dretà, amb el suport parlamentari extern de la ultradreta. Des del seu compte a X, el líder de la ultradretana SD, Jimme Äkesson, ha apressat Espanya a "tancar immediatament la seva frontera". En cas de no fer-ho, hauria de ser expulsada de Schengen, segons el cap del radicalisme dretà suec.
La ultradreta alemanya insta Merz a actuar
Des d’Alemanya, la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), partit que està políticament aïllat però que és la primera força en intenció de vot segons els sondejos, ha exigit "la màxima duresa" i l’"expulsió sense contemplacions" dels immigrants irregulars. "Una vegada més està clar que no es protegeixen degudament les fronteres exteriors de la UE. Cal expulsar immediatament els que ingressin irregularment per Ceuta", escriu la líder de l’AfD, Alice Weidel, a través d’un comunicat, en què expressa el seu suport a la proposta de Meloni.
"Alemanya ha de fer el que estigui a la seva mà per evitar que accedeixi immigració violenta i sense formació en el nostre sistema social. El govern alemany ha de complir la seva promesa de protegir el poble alemany d’amenaces exteriors", prossegueix Weidel. La situació creada a Ceuta ocupa les portades dels mitjans de referència, televisió pública i també premsa sensacionalista alemanya. El diari Bild es pregunta des de la seva edició digital si l’"assalt migratori" generat a Ceuta "arribarà fins a nosaltres".
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