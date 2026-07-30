Tribunals
Famílies de víctimes del vol de Germanwings estavellat el 2015 demanden l'Estat alemany
Una trentena de familiars reclamen indemnitzacions d'entre 110.000 i 500.000 euros per la suposada falta de supervisió psíquica del copilot
EFE
Una trentena de familiars de les víctimes de l’accident de Germanwings del 2015, en què un copilot de l’aerolínia va estavellar un avió que cobria el trajecte Barcelona-Düsseldorf contra els Alps francesos, han demandat l’Estat alemany per reclamar una indemnització.
Segons ha informat aquest dimecres l’Audiència Territorial de Braunschweig, que haurà de resoldre el cas, la demanda es dirigeix concretament contra l’Oficina Federal de Transport Aeri, dependent del Ministeri de Transport i Infraestructura Digital. El tribunal ha programat la vista oral del judici per al pròxim 28 d’agost.
La demanda pot ser desestimada
No obstant això, el tribunal ha assenyalat que ja ha advertit els familiars de les víctimes que, segons una estimació preliminar, és possible que la demanda sigui desestimada.
El motiu és que els familiars podrien tenir dret a reclamar una indemnització a l’aerolínia, fet que els impediria exigir una compensació també a l’Estat alemany, segons explica el comunicat.
Els demandants han reclamat indemnitzacions d’entre 110.000 i 500.000 euros, basant-se en el fet que la salut psíquica del copilot que va estavellar l’aeronau el 24 de març de 2015 no va ser supervisada adequadament. L’accident va causar la mort de 144 passatgers i sis tripulants.
Segons argumenten, les regulacions existents per a la vigilància i la supervisió de l’aptitud dels pilots per volar no es van aplicar ni complir adequadament.
Una primera demanda contra Lufthansa, el grup al qual pertanyia Germanwings, va ser rebutjada per l’Audiència d’Essen el 2020, amb l’argument que l’aerolínia no era responsable de la supervisió de l’aptitud per volar dels pilots.
El copilot del vol 4U9525 va aprofitar que el capità s’havia aixecat per anar al lavabo per dirigir deliberadament l’avió contra una muntanya. Lufthansa va pagar en aquell moment 10.000 euros a cada familiar directe de les víctimes i fins a 25.000 euros als seus hereus legals.
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