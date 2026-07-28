Guerra
Cisjordània esclata arran de la mort de 4 palestins i 2 soldats israelians
L’Exèrcit llança una àmplia operació militar amb batudes i arrestos enmig d’una espiral de violència dels colons
Andrea López-Tomàs
Divendres passat, un enfrontament de colons israelians amb la població local palestina de Cisjordània als afores de Nablus va provocar la mort de quatre palestins i dos soldats israelians. Des d’aleshores, les forces israelianes van llançar una operació a gran escala de batudes i arrestos.
El tancament de les fronteres per part de l’Exèrcit israelià entorn de Nablus ha interromput els serveis mèdics d’emergència, cosa que ha obligat dues dones a donar a llum en ambulàncies. Una altra de sis mesos va perdre el nadó mentre el vehicle estava bloquejat en un punt de control. En paral·lel, els colons radicals van intensificar els seus atacs, calant foc a llogarrets palestins.
La violència silenciosa que impera a la Cisjordània ocupada es transforma en un incendi que l’engull per complet. Divendres passat, un enfrontament de colons israelians amb la població local als afores de Nablus va provocar la mort de quatre palestins i dos soldats israelians. Des d’aleshores, les forces israelianes han llançat una operació a gran escala de batudes i arrestos. El tancament de les fronteres per part de l’Exèrcit israelià entorn de la ciutat de Nablus, al nord dels territoris palestins ocupats, ha interromput els serveis mèdics d’emergència a la zona, obligant dues dones a donar a llum en ambulàncies. Una altra de sis mesos ha perdut el nadó mentre el vehicle estava bloquejat en un punt de control. En paral·lel, els colons radicals han intensificat els seus atacs, calant foc a llogarrets palestins i aplanant llars familiars.
Almenys 120 persones van ser detingudes en batudes militars a Nablus, Ramal·la, Hebron i Jerusalem. Al llogarret de Tal, les forces israelianes van detenir el pare de dos joves morts, Ibrahim i Jawad Ramadan, en un enfrontament amb colons israelians. Les altres dues víctimes palestines són els seus cosins.
Almenys 120 persones han sigut detingudes a les múltiples batudes militars que han tingut lloc a les ciutats palestines de Nablus, Ramal·lah, Hebron i Jerusalem. Al llogarret de Tal, les forces israelianes han detingut el pare de dos dels joves morts, Ibrahim i Jawad Ramadan, aquest divendres en l’enfrontament amb colons israelians. Les altres dues víctimes mortals palestines són els seus cosins. L’incident d’aquest divendres és un dels més greus dels últims mesos pel simple fet que hi ha morts israelians, ja que la tràgica normalitat és que els assassinats de palestins tant per part de l’Exèrcit com dels colons quedin impunes. La gravetat dels enfrontaments ha provocat una resposta brutal.
Resposta "molt dura"
Des d’aleshores, la violència s’ha estès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va prometre una resposta "molt dura" i els seus soldats i els colons l’estan portant a terme. Durant el cap de setmana, dues mesquites van ser incendiades i profanades amb diverses pintades en hebreu.
S’hi podia llegir frases com a "venjança jueva" o "la sang jueva no és barata". Diversos camps agrícoles i cotxes van ser incendiats, així com zones industrials a prop de Nablus.
Des d’aleshores, la violència s’ha expandit per tots els territoris palestins ocupats com a part de l’"àmplia" operació de l’Exèrcit. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va prometre una resposta "molt dura" i tant els seus soldats com els colons l’estan portant a terme. Durant el cap de setmana, dues mesquites han sigut calcinades per acció dels colons radicals i han sigut profanades amb diverses pintades en hebreu sobre les façanes. S’hi podia llegir frases com a "venjança jueva" o "la sang jueva no és barata". Diversos camps agrícoles i cotxes han sigut incendiats, alhora que zones industrials a prop de Nablus, amenaçant els recursos econòmics de desenes de famílies.
L’Exèrcit israelià va portar a terme ahir operacions de demolició al llogarret de Nilin, a l’oest de Ramal·lah. També a la zona de Jenin va enderrocar una casa de tres plantes amb un dispositiu que va incloure "tres excavadores militars, avalades per un gran nombre de tropes d’infanteria i vehicles militars". Segons l’agència palestina Wafa, els propietaris dels dos immobles havien rebut les ordres de demolició. Les batudes militars amb detencions van tenir lloc a Qalqiliya, Nablus i Hebron, on van buscar en cases i vehicles i van restringir el moviment amb nous punts de control i bloqueig de carreteres. A prop de Betlem es van registrar violacions de domicili sense arrestos.
Aquest dilluns l’Exèrcit israelià ha dut a terme operacions de demolició al llogarret de Nilin, a l’oest de Ramal·lah. També a la zona de Jenin les forces hebrees han fet caure una casa de tres plantes amb un ampli dispositiu que ha inclòs "tres excavadores militars, avalades per un gran nombre de tropes d’infanteria i vehicles militars". Segons l’agència palestina Wafa, els propietaris dels dos immobles havien pres accions legals després de rebre les ordres de demolició. Al seu torn, les batudes militars amb detencions han tingut lloc a les zones de Qalqiliya, Nablus i Hebron, on han buscat en cases i vehicles i restringit el moviment amb la instal·lació de nous punts de control militars i el bloqueig de carreteres. Prop de Betlem s’han registrat violacions de vivendes sense arrestos.
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