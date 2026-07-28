Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Martina Fernández BarçaAssociació TamariuJulien ChauvinPla de Barris Sant Pere Pescador
instagramlinkedin

Successos

Troben cinc cadàvers de nadons en el domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange

La dona acabava de donar a llum un nen sa i mantenia en caixes les restes mortals de cinc nounats més

Imatge d’arxiu de diversos agents de la Gendarmeria.

Imatge d’arxiu de diversos agents de la Gendarmeria. / Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Barcelona

Els cossos de cinc nadons morts van ser trobats al domicili d’una parella a Orange, al departament francès de Vauclusa, segons van informar aquest dimarts diverses fonts policials.

La policia va trobar restes de nounats al domicili d'una parella després que la dona donés a llum dilluns un nadó sa. Els investigadors van trobar els cossos dins de diverses caixes, segons la mateixa font.

Notícies relacionades i més

La investigació segueix en curs per determinar les circumstàncies de les morts i aclarir els fets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercè Barberà: 'Sempre he pensat que si la mare em va donar la vida, jo, de la meva no en podia fer una ximpleria, li devia el millor
  2. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  3. La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
  4. Figueres: Passar de ser 50.000 pobres a 48.000 rics
  5. Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
  6. Alba Ferran (Ustec): «És greu que es culpi els docents de l’error de PISA i que ho hagin ocultat tant temps»
  7. Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de 730 dies en les baixes: «Una demora inaudita»
  8. L’Aemet adverteix d’una nova pujada dels termòmetres a partir de dimarts que podria desembocar en la quarta onada de calor de l’estiu

Troben cinc cadàvers de nadons en el domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange

Troben cinc cadàvers de nadons en el domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange

Defuncions del 28 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 28 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Visitar Besalú a l’agost: molt més que el Pont Vell

Visitar Besalú a l’agost: molt més que el Pont Vell

Quatre representants del Club Natació Figueres en el Campionat d'Espanya Júnior

Quatre representants del Club Natació Figueres en el Campionat d'Espanya Júnior

Artur Ramon: "La història de Sant Pere de Rodes i de Poblet és la de la ignomínia del país"

Artur Ramon: "La història de Sant Pere de Rodes i de Poblet és la de la ignomínia del país"

Com programar l’aire condicionat durant una onada de calor per refrescar millor la casa

Com programar l’aire condicionat durant una onada de calor per refrescar millor la casa

Havaneres, música i tradició a la festa de Mollet de Peralada

Havaneres, música i tradició a la festa de Mollet de Peralada

El Teatre-Museu Dalí de nit, a Figueres, estrena una nova proposta visual i sonora

El Teatre-Museu Dalí de nit, a Figueres, estrena una nova proposta visual i sonora
Tracking Pixel Contents