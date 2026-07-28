Successos
Troben cinc cadàvers de nadons en el domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
La dona acabava de donar a llum un nen sa i mantenia en caixes les restes mortals de cinc nounats més
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Els cossos de cinc nadons morts van ser trobats al domicili d’una parella a Orange, al departament francès de Vauclusa, segons van informar aquest dimarts diverses fonts policials.
La policia va trobar restes de nounats al domicili d'una parella després que la dona donés a llum dilluns un nadó sa. Els investigadors van trobar els cossos dins de diverses caixes, segons la mateixa font.
La investigació segueix en curs per determinar les circumstàncies de les morts i aclarir els fets.
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