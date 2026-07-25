Katy Perry carrega contra la Casa Blanca per utilitzar 'Firework' en un vídeo de la guerra a l'Iran: "No ho aprovo en absolut"
El vídeo mostra bombardejos dels Estats Units a l'Iran mentre sona "Boom, boom, boom"
Redacció
La cantant nord-americana Katy Perry ha carregat aquest dissabte contra la Casa Blanca per haver utilitzat sense el seu permís la seva cançó Firework com a música de fons en un vídeo de TikTok sobre els bombardejos dels Estats Units en la guerra a l'Iran.
"Em sento profundament consternada i indignada en veure que han utilitzat Firework al compte de TikTok de la @WhiteHouse com a música de fons per a un vídeo d'atacs militars. Jo no ho vaig autoritzar, no se'm va consultar i no ho aprovo en absolut", va escriure l'artista a X.
La intèrpret va condemnar el vídeo de vuit segons publicat dijous per la Casa Blanca a TikTok, en què es mostren bombardejos dels Estats Units a l'Iran mentre sona "Boom, boom, boom, even brighter than the Moon", una estrofa del seu senzill del 2010.
"L'Iran va rebre advertiments", va escriure la Casa Blanca en la publicació, que fins a la tarda de dissabte encara mantenia la música de Katy Perry, acompanyada d'una emoticona de focs artificials.
L'artista va rebutjar aquest ús de la seva música argumentant que va escriure "aquesta cançó perquè fos un himne d'esperança, sanació i força interior per a les persones que travessen els seus moments personals més foscos".
"Veure que un missatge d'autoestima i superació és instrumentalitzat com a banda sonora de la destrucció i la violència és una vulneració absoluta de tot el que representa la meva cançó. La meva música és per unir la gent, no per celebrar la guerra", va sentenciar.
La queixa de Perry se suma a la d'altres artistes que han criticat el president Donald Trump o el seu equip de campanya per utilitzar la seva música sense autorització, com ara ABBA, Beyoncé, Céline Dion o Sabrina Carpenter, que va considerar "malvat i desagradable" que la seva cançó Juno s'utilitzés per a un vídeo sobre batudes migratòries.
El vídeo amb la cançó Firework mostrava un dels atacs de l'exèrcit dels Estats Units en plena escalada de la guerra amb l'Iran, després que Trump donés per acabat el memoràndum d'entesa que havia signat al juny per establir un alto el foc.
- Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris
- Jürgen Klopp firma com a nou seleccionador d’Alemanya i avisa: 'Si no deixeu en pau la meva família, me n’aniré
- Les empreses de l’Alt busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se
- Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella
- Les empreses necessiten gastar fins a 210 euros perquè un treballador guanyi 100 euros nets més, segons Pimec
- Jornades de 22 hores i sense papers: l'odissea d'una cuidadora interna per aconseguir un permís de treball que no arriba
- Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
- Els ecologistes denuncien una granja de Cantallops per 'incomplir les mesures de bioseguretat