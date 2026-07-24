Xarxes social
La Comissió Europea acusa TikTok de no garantir la seguretat dels menors
Brussel·les considera que la popular plataforma xinesa de vídeos no protegeix prou els menors d’edat al permetre que els seus comptes siguin públics, recomanar-ne els continguts i facilitar la localització d’aquests usuaris
Carles Planas Bou
La Comissió Europea s’ha arremangat per fer complir les seves lleis digitals. Després de castigar Google i AliExpress amb multes de 890 i 550 milions d’euros per violar les seves regulacions, el braç executiu de la Unió Europea ha acusat aquest divendres TikTok de fer el mateix al no garantir la seguretat dels menors d’edat.
Segons la llei de serveis digitals (DSA, per les seves sigles en anglès), les xarxes socials i plataformes digitals que operen al mercat comunitari estan obligades a adoptar mesures perquè els seus usuaris puguin utilitzar els seus serveis de forma segura. No obstant, Brussel·les considera que la popular aplicació, propietat del gegant xinès ByteDance, no fa prou per assegurar que assetjadors puguin arribar fins als més joves.
La Comissió denuncia que TikTok permet que els usuaris menors d’edat puguin configurar el seu compte perquè sigui públic, cosa que permet que el seu contingut sigui accessible i fins i tot es recomani a altres usuaris. "Aquesta exposició podria donar lloc a contactes no desitjats per part de possibles agressors i al risc que el contingut s’utilitzi per al ciberassetjament", assegura en un comunicat. "Aquesta funció ofereix potencialment a desconeguts una finestra a la vida d’un menor".
Fins i tot quan els comptes són privats, aquestes poden trobar-se "fàcilment". Només fa falta que els usuaris, fins i tot els que no tenen un compte obert a TikTok, els busquin i els localitzin a través de la pestanya de seguidors d’altres usuaris. La UE considera que això "els exposa a riscos".
S’exigeixen canvis
És per això que exigeix que la plataforma ajusti la configuració predeterminada dels comptes públics de menors d’edat perquè els seus continguts només siguin, per defecte, visibles per a aquells usuaris que hagin sigut acceptats. També li demana abstenir-se de recomanar i amplificar algorítmicament el contingut dels usuaris de 16 i 17 anys a través de la secció Para tu.
"Un alt nivell de protecció no hauria de ser una opció que calgui activar; hauria de ser la configuració per defecte», ha remarcat Henna Virkkunen, vicepresidenta executiva de Sobirania Tecnològica, Seguretat i Democràcia de la CE, en un comunicat. "Els menors mereixen una experiència segura des del moment en què es connecten a internet".
La seva conclusió és, per ara, preliminar. TikTok pot apel·lar la decisió per mirar de revertir-la. Si ratifica la seva decisió, la Comissió podrà imposar a la plataforma una multa amb un import màxim equivalent al 6% del seu volum de negocis anual a nivell mundial. Aquesta haurà de ser "proporcionada"i "determinada en funció de la naturalesa, la gravetat, la recurrència i la durada de la infracció".
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