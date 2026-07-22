Guerra al Pròxim Orient
Trump amenaça de bombardejar Teheran si l’Iran ataca vaixells a Ormuz
"Cada vegada que la República Islàmica dispari contra un vaixell […], els EUA bombardejaran i destruiran un pont o una centra elèctrica", ha escrit a la seva xarxa social, Truth
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump,va amenaçar aquest dimecres de destruir instal·lacions a Teheran si l’Iran dispara contra vaixells a l’estret d’Ormuz, enmig de l’escalada en el conflicte entre els dos països.
"A partir d’ara, cada vegada que la República Islàmica de l’Iran dispari contra un vaixell a l’estret d’Ormuz, ja sigui amb míssils, coets, drons o qualsevol altre dispositiu o arma, els EUA bombardejaran i destruiran un pont o una central elèctrica, incloses aquelles instal·lacions situades al costat de la capital, Teheran, o dins seu", va escriure a Truth Social.
El mandatari va llançar l’advertència de camí de la base aèria de Dover, a l’estat de Delaware, per rebre amb honors les restes dels militars nord-americanes morts després d’atacs iranians a Jordània i l’Iraq, les primeres baixes dels Estats Units des que es va trencar la treva fa unes dues setmanes. El Pentàgon va confirmar a més aquest dimarts la mort de la sergent Angel S. Rampersad, de 28 anys, prèviament donada com a desapareguda en territori jordà, amb la qual cosa ja s’eleven a 18 els uniformats nord-americans morts des de l’inici de la guerra el 28 de febrer. Trump ja havia amenaçat l’Iran de fer-li pagar amb escreix la mort dels militars.
Les forces nord-americanes van completar aquest dimarts la seva onzena nit consecutiva d’atacs contra l’Iran, en una nova operació que, segons el Comandament Central (Centcom), va colpejar centres d’operacions militars, instal·lacions de drons i aeronaus, capacitats marítimes i logística militar. El Centcom va afirmar que l’estret d’Ormuz, l’estratègica via de cru i mercaderies convertida en un dels focus del conflicte, es manté "oberta"al trànsit de vaixells comercials malgrat els atacs iranians contra més de 30 embarcacions en els últims tres mesos.
Per la seva banda, Teheran va afirmar aquest dimecres que va atacar dues bases militars utilitzades pels Estats Units a Jordània, on va assegurar haver destruït vuit drons MQ-9 i causat morts i ferits entre militars nord-americans, mentre que mitjans iranians van informar d’explosions al sud del país.
L’encreuament d’atacs complica els esforços per buscar una sortida conciliada a la guerra i han posat en pausa les converses a la recerca d’un acord de pau.
Trump diu que l’Iran pagarà amb escreix la mort de soldats nord-americans
El president dels Estats Units, Donald Trump, va dir aquest dimecres que l’Iran "pagarà amb escreix" la mort de soldats nord-americans i va assegurar que els ciutadans del seu país no estan en contra de la guerra sinó de l’efecte que té a les seves butxaques amb l’encariment dels combustibles.
"Pagaran un preu molt alt i estan sent delmats", va afirmar el mandatari abans d’abordar l’Air Force One per volar a la base aèria de Dover, a Delaware, per rebre amb honors les restes de militars nord-americans morts després d’atacs iranians la setmana passada a Jordània i l’Iraq, les primeres baixes mortals de Washington des que es va trencar la treva bilateral fa unes dues setmanes.
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