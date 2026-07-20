Comerç Online
Brussel·les multa amb 550 milions d’euros a AliExpress per no fer prou per prevenir la venda de productes il·legals i falsificats
És la sanció més gran imposada en el marc de la llei de mercats digitals, després que Brussel·les sancionés amb 200 milions Temu
Beatriz Ríos
La Comissió Europeaha multat aquest dilluns AliExpress amb 550 milions d’euros, la sanció més alta fins ara, al considerar que el gegant xinès no fa prou per lluitar contra la venda de productes il·legals i falsificats a la seva plataforma, cosa que suposa una violació de les normes comunitàries.
El març del 2024, la Comissió va obrir una investigació contra AliExpress al sospitar que podria estar violant la llei de serveis digitals de la UE. La investigació cobria des dels sistemes de recomanació fins a la transparència en la publicitat, passant pels mecanismes d’avaluació de riscos que s’estiguessin venent productes il·legals a la plataforma.
Un any després Brussel·les va determinar que l’empresa xinesa havia resolt bona part d’aquests problemes, però no tots. Aquest dilluns, l’Executiu comunitari ha confirmat una multa de 550 milions d’euros al considerar que AliExpress no ha fet prou per mitigar el risc de venda de productes il·legals, perillosos o falsificats.
En primer lloc, la Comissió considera que l’empresa «va sobreestimar l’eficàcia del seu sistema per detectar i eliminar productes il·legals». Brussel·les considera que no ha sigut realista a l’hora de determinar el personal necessari per fer front a la càrrega de treball que implica. També ha confirmat que el seu sistema de moderació per eliminar aquests productes no funciona.
Un problema estructural
La Comissió considera que AliExpress té un problema estructural, ja que molts dels productes identificats com a il·legals, com falsificacions o joguines i cosmètiques perilloses, es van mantenir a la plataforma durant setmanes, fins i tot després de ser identificats com a tals. A més, Brussel·les ha assegurat que l’empresa no va aplicar la seva pròpia política de sancions contra els venedors d’aquests productes.
L’Executiu comunitari ha determinat a més en la seva investigació que els controls d’AliExpress poden eludir-se fàcilment. De fet, Brussel·les ha denunciat que alguns venedors modificaven la categoria de certs productes per beneficiar-se de requisits més flexibles, posant així en circulació productes il·legals.
En el cas d’AliExpress, a més, Brussel·les ha identificat la venda de productes falsificats com un dels grans problemes. L’Executiu ha confirmat en la seva investigació que aquesta pràctica representa «un risc significatiu» a la plataforma. «Els venedors d’aquests productes perjudiquen les empreses legítimes que inverteixen en disseny, proves de seguretat i innovació, i les obliguen a competir amb productes que no realitzen aquestes inversions», ha advertit la Comissió.
És la segona multa en tot just uns mesos que la Comissió imposa a una plataforma de comerç ‘online’ xinesa per aquesta raó. El mes de maig passat, l’Executiu comunitari va multar Temu amb 200 milions d’euros precisament perquè el seu sistema d’avaluació de riscos va resultar ser també insuficient.
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