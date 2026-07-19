Qui guanya quan fa 40 graus: Goldman assenyala les 42 empreses beneficiades per la calor extrema
Trenta dies de calor extrema a Espanya són suficients per incrementar un 30% la demanda elèctrica destinada a la refrigeració
Monique Zamora Vigneault
A les quatre de la tarda, mitja Espanya fa el mateix gest: abaixar una persiana i encendre l’aire condicionat. Aquest gest, que fa poc era només una resposta puntual a les onades de calor, s’està convertint en un canvi estructural amb més de quatre desenes de guanyadors a la borsa.
Un d’aquests canvis estructurals és que, a mesura que Espanya i les economies veïnes pateixen mesos de juliol i agost cada vegada més calorosos, la demanda d’aire condicionat i refrigeració es dispararà a un ritme sense precedents. Un equip d’analistes dirigit per Brian Singer calcula que només calen trenta dies de calor extrema perquè la demanda elèctrica destinada a la refrigeració augmenti un 30%.
Goldman Sachs ha identificat 42 empreses que podrien beneficiar-se d’un Vell Continent cada vegada més dependent de la refrigeració. El banc d’inversió recomana incorporar a la cartera aquest estiu fabricants de components elèctrics, com ara cables, gegants de la generació elèctrica o petites empreses d’energies renovables.
Espanya, un país amb 15 aparells d’aire condicionat per cada 1.000 habitants
A diferència de mercats com l’asiàtic, que fa temps que recorren a l’aire condicionat per refrescar-se durant els sufocants mesos d’estiu, Europa no disposa de sistemes de climatització estructurals. De fet, el banc ha constatat que Espanya compta amb 15 aparells d’aire condicionat per cada 1.000 habitants.
Tot i que aquesta xifra pugui semblar baixa, especialment tenint en compte que la Mediterrània ha estat colpejada per dues fortes onades de calor que han afectat la península, se situa per sobre de la mitjana mundial, de 14 aparells per cada 1.000 habitants.
França, un país que ha viscut recentment un autèntic auge dels sistemes de climatització després d’una onada de calor devastadora, queda més allunyada de la mitjana, amb 10 unitats per cada 1.000 persones. Les temperatures abrasadores han elevat la demanda mitjana d’electricitat al país gal fins als nivells més alts des del 2022, segons dades de la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat (ENTSO-E).
Àsia domina la indústria de la climatització
En conseqüència, no sorprèn que la llista inclogui poques aportacions europees, que representen només el 19% de les companyies que podrien veure afavorit el seu negoci per l’augment de la inversió en climatització i xarxes elèctriques. La major part de les empreses es concentren en regions que tradicionalment han dominat aquest negoci, com Àsia i l’Amèrica del Nord.
El continent asiàtic concentra el 38,1% d’aquestes empreses, per davant dels Estats Units, amb el 35,7% dels valors seleccionats.
Sorprenentment, només el 19% de la llista està formada per fabricants d’aire condicionat. En canvi, els estrategs de Goldman Sachs consideren que el valor d’aquesta tendència s’estén a tota la cadena de subministrament, incloent-hi proveïdors de xarxes elèctriques, empreses de cablejat, operadors de xarxes de distribució elèctrica i sistemes d’emmagatzematge amb bateries.
Solaria, l’únic valor espanyol
L’única empresa espanyola de la llista és Solaria. Goldman Sachs considera que l’empresa de l’Ibex-35 està ben posicionada per aprofitar aquest increment de la demanda elèctrica, especialment gràcies a la seva àmplia cartera de parcs eòlics.
Segons el banc, Solaria es perfila com una de les companyies del sector millor situades per beneficiar-se de l’augment del consum elèctric durant els episodis de calor extrema. A més de Solaria, Goldman també inclou les daneses Vestas i Ørsted entre les empreses especialitzades en generació renovable.
Un altre dels noms europeus més reconeixibles és Siemens Energy, el fabricant alemany de turbines de gas i tecnologia per a xarxes elèctriques. Els grans beneficiaris de l’auge europeu de l’aire condicionat ja no són només els fabricants dels aparells, sinó també les empreses que proporcionen la infraestructura necessària. En aquest cas, el banc reitera la seva recomanació de compra per a la companyia alemanya.
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