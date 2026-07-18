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Moren dos soldats dels EUA en un atac de l'Iran a la base nord-americana de Jordània

El Centre de Comandament ha informat que també hi ha quatre ferits i un altre membre de l'exèrcit desaparegut

Base militar de Muwaffaq Salti, en Jordania (arxiu)

Base militar de Muwaffaq Salti, en Jordania (arxiu) / Europa Press/Contacto/Tsgt. Christopher Hubenthal/

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ACN

Barcelona

Dos soldats dels EUA han mort aquest divendres en un atac de l'Iran a la base nord-americana de Jordània. Segons ha informat el Centre de Comandament dels Estats Units (CENTCOM), també hi ha un altre membre de l'exèrcit que està desaparegut i quatre soldats més que van ser evacuats a hospitals jordans però que ja els han donat d'alta. EL CENTCOM ha indicat que els fets han ocorregut quan els nord-americans "es defensaven contra atacs amb míssils balístics iranians i drons". La nova agressió es produeix després que els EUA i l'Iran hagin intensificat els atacs des que la setmana passada es va trencar l'alto el foc provisional que ambdues parts havien signat fa un mes.

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