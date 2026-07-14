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Les flames devoren l’històric bosc de Fontainebleau

Les flames a Fontainebleau.

Les flames a Fontainebleau. / GAUTHIER BEDRIGNANS

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Leticia Fuentes

París

Les flames continuaven avançant aquest dilluns a l’emblemàtic bosc de Fontainebleau, al sud-est de París. L’incendi es va declarar diumenge a la nit i, durant la matinada, el foc es va arribar a situar a només un centenar de metres dels habitatges, fet que va obligar a evacuar 900 veïns. La intervenció de desenes de dotacions de bombers i dos avions cisterna va permetre contenir ràpidament l’avanç de les flames. La situació, això no obstant, va empitjorar aquest dilluns quan un nou focus va aparèixer i les flames van continuar arrasant-ho tot al seu pas, fins a arribar a les 1.000 hectàrees, cosa que representa el 5% de l’emblemàtic bosc.

L’incendi amenaça un entorn de gran valor patrimonial i ambiental per a França. A pocs quilòmetres del castell de Fontainebleau s’estén un dels boscos més freqüentats del país amb entre 15 i 18 milions de visitants a l’any, gairebé el doble dels que rep el Museu del Louvre. A més, l’enclavament compta amb una excepcional biodiversitat amb milers d’espècies de plantes, aus, mamífers i insectes, que ara corren un greu perill.

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Sobre les causes de l’incendi, tot apunta que es tracta d’un acte intencionat: "Es van detectar uns deu focus d’incendi en un radi de 1.000 metres, cosa que suggereix que es podria tractar d’un incendi provocat", va informar aquest dilluns el ministre de l’Interior, Laurent Núñez.

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Les flames devoren l’històric bosc de Fontainebleau

Les flames devoren l’històric bosc de Fontainebleau
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