Cimera de l’OTAN
Sánchez respon a les amenaces de Trump contra Espanya a l’OTAN: "He parlat amb ell de futbol. No hi ha cap tibantor"
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a ordenar al seu equip que talli tota relació comercial amb Espanya, "incloent-hi les visites". "Tornaran corrents", ha afegit. "Són mala gent" i "hostils", ha conclòs
Mario Saavedra
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha tret ferro a la bravata del nord-americà Donald Trump, que ha ordenat tallar tot comerç amb Espanya perquè el considera un país "hostil" i de "mala gent" que no compleix l’objectiu de despesa a l’OTAN.
En una roda de premsa des d’Ankara (Turquia), on s’ha celebrat la cimera de l’Aliança Atlàntica, Sánchez ha informat que fins i tot ha parlat amb Trump després dels seus atacs: "He tingut una xerrada informal amb el president dels Estats Units. Hem parlat de futbol. No hi ha hagut cap tibantor, al contrari, tot ha sigut amabilitat i ha sigut després de la roda de premsa del president".
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a carregar amb virulència contra Espanya durant la cimera de l’OTAN d’Ankara (Turquia) per, presumptament, no estar complint les seves obligacions envers l’Aliança. Ha ordenat a Scott Bessent, el seu secretari del Tresor, que talli tota la relació comercial amb Espanya "immediatament", "incloent-hi les visites". "Tornaran corrents", ha afegit. "Sisplau, sisplau, volem fer negocis amb vosaltres". "Són mala gent" i "hostils", ha conclòs.
Relacions entre empreses, no estats
"Ens ho prenem amb calma i paciència. Quan un s’allunya una mica d’aquest tipus de declaracions, el que veiem són unes relacions en l’àmbit social, cultural, econòmic i polític molt, molt positives. I quan parlem de l’àmbit comercial, Espanya pateix un dèficit comercial amb els Estats Units", ha recordat el president. "La política comercial és comunitària, i això ja han sortit les autoritats europees recordant-ho".
Sánchez també ha remarcat que les relacions comercials "es teixeixen entre empreses, no entre estats". "Espanya treballa per tenir les millors relacions amb tots els països aliats, que transcendeixen l’orientació ideològica de les administracions dels EUA o d’Espanya", ha conclòs Sánchez, que ha aprofitat per felicitar els nord-americans pel 250è aniversari de la creació dels Estats Units.
Paraules literals de Trump contra Espanya en la cimera de l’OTAN
TRUMP: "[…] I no estic content amb l’OTAN pel fet que no volguessin ajudar-nos amb el principal estat patrocinador del terrorisme, que és l’Iran. No van estar disposats a ajudar-nos […] Vaig parlar amb Alemanya, vaig parlar amb França, vaig parlar amb el Regne Unit, vaig parlar amb Itàlia, vaig parlar amb… No vaig parlar amb Espanya. Espanya és una causa perduda. Ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya, per cert. M’agradaria que ho tallessin. Espanya és un soci terrible a l’OTAN, i no hi participa, no paga. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloses les visites. D’acord, no volem tenir res a veure amb ells. Ja veuran com venen corrents de tornada. Oh, vindran corrents de tornada. Tracten fatal aquest home [Rutte], i aquest home també és un bon home. Un gran home. Tenen sort de tenir-lo. Però Espanya no accepta res, i vostès no haurien de carregar amb ells. Vull dir, en certa manera carreguen automàticament amb ells perquè estan protegint una zona, així que ells són allà. Així que probablement pensin que han de protegir-nos, oi? Però nosaltres no hem de comerciar amb ells. No vull fer més negocis comercials amb ells, d’acord? Facin-ho immediatament. Ni tan sols parlin amb ells. Són un cas perdut. Mala gent, perquè, ja ho saben, tenen tots els altres anant, pagant i treballant. I Espanya, en particular Espanya —hi ha un parell de països més, però en particular Espanya—, són oberts al respecte, són hostils al respecte, i veurem fins a quin punt són hostils. […]".
Espanya compleix amb l’OTAN
El president ha destacat que la mateixa Aliança Atlàntica ha considerat que Espanya ha complert els seus compromisos en capacitats per al 2026. Ha destacat que hi ha 3.000 militars desplegats en missions de l’OTAN, per principis "pels quals val la pena lluitar". També ha remarcat que Espanya és el tercer país amb més efectius desplegats al flanc est de l’OTAN.
"Vull anunciar que ens sumarem a la missió de les forces terrestres avançades a Finlàndia posada en marxa per l’OTAN per protegir-la", ha anunciat el cap de l’Executiu.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va advertir l’any passat en la cimera de la Haia que no buscaria arribar al 5% del PIB en despesa en defensa i seguretat abans del 2035, perquè això suposaria retallades socials o augment de deute, però Espanya sí que ha incrementat dràsticament la seva despesa militar, que ja supera el 2,1% del PIB i els 35.000 milions d’euros. La despesa era de prop d’11.000 milions fa vuit anys. Només l’últim mes, el Govern ha injectat 8.450 milions més de despesa en defensa durant el mes previ a la cimera de l’OTAN.
"Hem consolidat la despesa del 2% del PIB", ha remarcat el president. Ha recordat que quan es va formar el "govern progressista", la despesa era del 0,9%.
Indústria militar espanyola
Sobre l’àmbit de la indústria de defensa, Espanya ha acordat "avançar en l’enfortiment de la nostra base industrial i les compres conjuntes", així com "invertir més i millor" en recerca i desenvolupament. "Espanya pot aportar molt en aquest sentit, perquè tenim empreses punteres". A Ankara han viatjat representants de les empreses de defensa Escribano M&E, GMV, Hisdesat, Indra, Instalaza i Navantia.
El tercer pilar, juntament amb l’augment de capacitats i el suport a la indústria militar, és el suport a Ucraïna, segons el president. "Som el cinquè país de la UE que més soldats ucraïnesos ha format", ha recordat, així com el fons europeu de 90.000 milions d’euros aprovat per Brussel·les per donar suport al país envaït per Rússia.
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