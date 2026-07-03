Violència sexual
El Regne Unit destapa una xarxa internacional d’homes que drogaven i abusaven de les seves dones
Almenys 270 persones han sigut identificades en un fòrum investigat des de l’octubre passat, amb l’obertura de 14 investigacions de diferents cossos policials
Lucas Font
L’Agència Nacional contra el Crim del Regne Unit (NCA, en les seves sigles en anglès) ha destapat una xarxa internacional d’homes que drogaven i abusaven sexualment de dones, en molts casos les seves parelles, i compartien el contingut a internet. Almenys 270 persones han estat identificades en un fòrum que les autoritats investiguen des de l’octubre passat, fet que ha comportat l’obertura de 14 investigacions per part de diferents cossos policials. Almenys vuit persones han estat detingudes al Regne Unit i deu més a l’estranger, segons el diari The Times.
"Aquest tipus de delicte, com s’observa en el cas de Gisèle Pelicot a França, consisteix a privar deliberadament una persona de la seva capacitat per donar el seu consentiment a fi de cometre delictes sexuals, sovint per part d’algú a qui coneix i en qui confia, i en alguns casos per part de diversos agressors relacionats entre si", ha explicat l’NCA a través d’un comunicat. "A les víctimes se les seda amb drogues o alcohol abans de ser violades i agredides sexualment, i els vídeos i fotos de les agressions es difonen a internet".
Més freqüència
Responsables de l’agència han alertat que aquests delictes ja no responen a casos aïllats, sinó que es produeixen de manera cada vegada més freqüent i a més escala gràcies a la tecnologia. "Crec que el que estem veient aquí i que fa que això sigui diferent és el component tecnològic i la coordinació internacional", ha assegurat el director adjunt de l’NCA, Nigel Leary, aquest divendres a la BBC. "Estem veient grans xarxes de persones que comparteixen informació online i utilitzen la tecnologia per intercanviar continguts", ha alertat.
La identificació d’aquesta xarxa a internet se suma a altres casos semblants que s’han destapat al Regne Unit en els últims mesos. Un d’ells és el de Joanne Young, una dona del sud d’Anglaterra que va ser drogada i violada pel seu exmarit, Philip Young, durant almenys 13 anys. Cinc homes més van ser detinguts per participar en les violacions i per tenir imatges de les agressions. Igual com Pelicot, la identitat de Joanne Young va ser revelada a petició pròpia, tot i que des d’aleshores ha evitat fer aparicions públiques i concedir entrevistes als mitjans de comunicació.
Resposta coordinada
La NCA ha anunciat que posarà en marxa un pla de resposta coordinada per identificar delictes, protegir les víctimes i desarticular les xarxes. Un pla que s’implementarà conjuntament amb organitzacions de protecció de les dones, cossos policials i la Fiscalia de la Corona, a més de serveis sanitaris i centres d’atenció a les víctimes de violència de gènere. L’objectiu és compartir informació de manera més eficaç, identificar patrons delictius i coordinar els processos judicials.
Al marge d’aquestes investigacions, la NCA lidera el Projecte Medusa, una iniciativa internacional amb el suport de l’Europol. Investigadors de vuit països, entre els quals hi ha els Estats Units, França i Espanya, es van reunir a la seu de l’organització a Londres la setmana passada per compartir informació sobre presumptes delinqüents, víctimes i grups organitzats. Des que es va posar en marxa l’abril passat, almenys 150 víctimes i els seus presumptes agressors han estat identificats i s’han obert més de 200 investigacions internacionals.
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