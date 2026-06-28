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S'eleven a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela

El ministeri d'Exteriors calcula que hi ha 150 ciutadans espanyols desapareguts

Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela

Equips d'emergències busquen víctimes entre les runes provocades pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela / x

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ACN

Barcelona

El ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 17 els espanyols morts pel doble terratrèmol a Veneçuela. L'últim balanç era de 9 víctimes mortals. Segons els càlculs del ministeri, hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts i se n'han localitzat 17 sota les runes. Segons informa el govern espanyol, l'avió que va traslladar els professionals de rescat coordinats per protecció civil està tornant a Espanya amb 29 espanyoles. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular, que es poden consultar a les xarxes socials del ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin.

Via: Regió7

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