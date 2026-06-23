Infància martiritzada
Una comissió de l’ONU acusa Israel de genocidi i crims de guerra continuats contra nens a Gaza i Cisjordània
En números, l’informe registra almenys 20.179 nens morts i 40.000 ferits a Gaza entre octubre del 2023 i octubre del 2025. Això representa aproximadament el 30% del total de víctimes mortals en el conflicte, una proporció superior a l’observada en anteriors ofensives israelianes.
Irene Savio
La Comissió Internacional Independent d’Investigació de l’ONU per als Territoris Palestins Ocupats ha presentat aquest dimarts un altre informe devastador sobre el continuat horror que viuen els nens palestins. De fet, les seves conclusions no es limiten a descriure una catàstrofe humanitària, sinó que assenyalen que les autoritats i forces de seguretat israelianes continuen atacant «deliberadament» menors palestins, en un patró que, segons els investigadors, podria constituir genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra.
"Al atacar a los niños, Israel está atacando la propia capacidad del pueblo palestino para existir y determinar su futuro", ha dicho Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, durante la presentación del documento en Ginebra. «L’evidència mostra que els nens palestins han sigut deliberadament atacats i assassinats per les forces de seguretat israelianes», ha argumentat, a l’afegir que, fins i tot després de l’ alto el foc de l’octubre del 2025, els menors han continuat sent víctimes d ’ assassinats i lesions greus.
Una acusació, aquesta, que ocupa bona part de les prop de 100 pàgines del document, però no és l’única conclusió rellevant. Al llarg de l’informe, els investigadors descriuen una realitat menys visible però igual de greu: les conseqüències acumulades després d’anys de guerra, desplaçaments forçosos i privacions que han afectat tota una generació de nens palestins.
Per això, el text no es limita a denunciar el patit pels menors morts. També documenta detencions, tortures i altres formes de maltractament, incloent violència sexual en centres de detenció, a més de famílies separades, milers d’orfes i una infància exposada de forma continuada a la fam, la destrucció i el col·lapse de l’entorn quotidià.
Les xifres de l’horror
En números, l’informe registra almenys 20.179 nens morts i 40.000 ferits a Gaza entre octubre del 2023 i octubre del 2025. Això representa aproximadament el 30% del total de víctimes mortals, una proporció superior a l’observada en anteriors ofensives israelianes. A aquestes xifres se sumen dades addicionals: el 97% de les escoles i el 95% de les universitats destruïdes, a més de 213 nens assassinats i 1.665 arrestats tan sols a Cisjordània (ja que no hi ha registres per a Gaza).
Els investigadors remarquen també les conseqüències a llarg termini. S’estima que al voltant de 10.000 menors viuen amb lesions permanents, incloses amputacions, danys medul·lars o lesions cerebrals, cosa que suposa una càrrega sanitària i social d’enorme magnitud. S’hi afegeixen els atacs contra hospitals, maternitats i unitats neonatals han afectat directament la supervivència de nounats i han incrementat els riscos durant l’ embaràs i el part, han documentat així mateix els experts.
L’educació ocupa un altre dels eixos del document. La destrucció d’escoles i centres d’acolliment, juntament amb les interrupcions constants de l’ensenyament, ha privat centenars de milers de nens d’una escolarització estable durant llargs períodes. Segons la comissió, la pèrdua no pot mesurar-se només en termes acadèmics, sinó també en l’impacte sobre el desenvolupament emocional, la socialització i la construcció d’una vida futura.
«Psique ocupada»
En aquesta línia, la imatge que emergeix de l’informe no és la d’una emergència puntual, sinó la d’ un procés prolongat les conseqüències del qual podrien estendre’s durant dècades. Els investigadors conclouen que els danys físics i psicològics acumulats són, en gran mesura, irreversibles. «Tot i que les bombes i les armes callin a Gaza i Cisjordània, els nens palestins no es recuperaran de la nit al dia», ha advertit Muralidhar, remarcant la profunditat del mal en la salut mental infantil.
La comissió introdueix a més el concepte de «psique ocupada» per descriure un estat psicològic modelat per anys de conflicte, incertesa i absència de perspectives. Aquest mal, adverteix l’informe, no és només individual, sinó que pot convertir-se en una herència transgeneracional del trauma. Les conclusions del document potser tenen algun recorregut polític i jurídic en el futur. De moment, Israel ha rebutjat reiteradament les acusacions i qüestionat la imparcialitat de la comissió.
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