Necrològica
Mor als 56 anys i "de tristesa" Marjane Satrapi, l'autora del popular còmic 'Persèpolis'
Leticia Fuentes
Marjane Satrapi, autora del fenomen de novel·la gràfica Persèpolis i cineasta, ha mort als 56 anys, segons ha informat la família a través d’un comunicat enviat a diversos mitjans francesos. "Marjane Satrapi ha mort de tristesa poc més d’un any després de la mort de Mattias Ripa, el seu espòs i l’amor de la seva vida", diu el comunicat.
Satrapi era d’aquelles autores que no només expliquen històries, sinó que també les travessen, convertint les seves obres en testimonis incòmodes i d’un valor profundament humà. Així ho va demostrar a Persèpolis, el còmic que li va donar fama internacional i en què narra la seva infantesa a Teheran durant la Revolució Islàmica fins a la seva vida adulta a Europa, on va passar una adolescència complicada a Viena i es va traslladar a París, on residia des d’aleshores. La seva experiència, lluny de quedar-se en el silenci, va acabar transformant-se en una de les obres més influents del còmic contemporani i, fins i tot, en un pont cultural entre Orient i Occident.
Després de Persèpolis van arribar altres grans lectures, com Brodats, on de nou es va proposar desmuntar els prejudicis que des d’Occident imperen respecte a la dona iraniana, mostrant un grup de personatges femenins del seu país que parlen sobre qüestions com el sexe, la cirurgia estètica o el divorci. Tanmateix, la seva carrera va ser molt més. Satrapi també va explorar el món del cinema i la direcció cinematogràfica, adaptant fins i tot Persèpolis a la gran pantalla. Per aquesta adaptació va rebre ex aequo el Gran Premi del Jurat al Festival de Canes del 2007 i, posteriorment, la primera nominació d’una creadora al millor film d’animació en la història dels Oscar.
Igual que amb França, amb Espanya també va tenir un vincle especial. El 2020 va ser pregonera de Sant Jordi i, el 2024, va rebre el Premi Princesa d’Astúries de Comunicació i Humanitats. El jurat va definir Satrapi com "un símbol del compromís cívic liderat per les dones" i la va qualificar com "una de les persones més influents en el diàleg entre cultures i generacions".
La seva àvia, el seu model a seguir
La seva àvia va ocupar un lloc central en les seves obres. Tal com va assegurar la mateixa autora, sempre va ser la seva principal font d’inspiració: una dona independent i moderna, que es va divorciar quan a l’Iran cap esposa no ho feia. A Persèpolis recorda que una vegada li va donar un consell: "A la vida et trobaràs molts imbècils. Si et fereixen, pensa que és la seva estupidesa la que els empeny a fer-te mal; així evitaràs respondre a la seva maldat, perquè no hi ha res pitjor que el rancor i la venjança. Mantén sempre la teva dignitat, la teva integritat i la fidelitat a tu mateixa".
La depressió, la seva lluita eterna
Marjane Satrapi ja havia passat períodes de gran tristesa. En la seva joventut, després d’abandonar la capital austríaca per tornar a l’Iran, va caure en una forta depressió. A Occident era vista com una iraniana, i al seu país era vista com una occidental. Va intentar superar-ho anant al psicòleg, però no va funcionar. Va intentar suïcidar-se ingerint un flascó d’antidepressius.
La mort del seu marit fa uns mesos la va sumir en una profunda tristesa. A les seves xarxes socials escrivia recentment: "For I lost the love of my life" ("Perquè vaig perdre l’amor de la meva vida"). Un dolor al cor que no va aconseguir superar i que aquest dijous va acabar amb la seva mort. Marjane Satrapi tenia la capacitat de convertir el que era personal en universal i la seva mort no ha fet sinó confirmar-ho.
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