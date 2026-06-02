Successos
Desarticulada a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra i amb afectació a Catalunya
Detecten més de 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i el Vallès Oriental
Els Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria francesa, han desarticulat una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació a Catalunya. En concret, s'han detectat més de 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i el Vallès Oriental, vinculats amb falsificacions del sud d'Itàlia. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables -hi ha dues persones investigades- i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. Els responsables es movien amb vehicles de lloguer i identitats falses. Hi ha un home detingut que va ingressar a la presó a França i una dona que va quedar investigada a Perpinyà.
Els fets es remunten a mitjans de 2023, quan l'anàlisi de la base de dades de falsificació de moneda va detectar un increment significatiu de pagament amb bitllets falsos de 50 i 100 euros a la demarcació de Girona. En total, es van registrar 308 casos amb bitllets de 50 i 74 bitllets de 100 euros, associats a dues falsificacions procedents del sud d'Itàlia i vinculades a la Camorra napolitana, catalogades pel Banc Central Europeu com a especialment perilloses.
A finals d'octubre de 2023, es va detectar un pagament amb 18 bitllets falsos de 50 euros en un establiment d'un centre comercial del Vallès Oriental. Durant el novembre es van identificar nous casos amb bitllets falsos de 100 euros, entre els quals un pagament en una benzinera propera, que va permetre obtenir imatges dels autors.
Així, la investigació va permetre identificar dues persones amb antecedents a França, que es desplaçaven a Catalunya amb vehicles de lloguer i identitats falses per introduir la moneda falsificada al circuit econòmic.
Arribats a aquest punt, el jutjat d'instrucció número 2 de Granollers va emetre una ordre europea d'investigació. Finalment, es va localitzar els investigats, un dels quals va ser detingut a França i empresonat per altres causes. El 26 de maig d'enguany, en coordinació amb la Gendarmeria francesa, es va fer un escorcoll en el domicili d'una segona investigada a Pia (Perpinyà). Entre el 26 i el 27 de maig es van practicar les declaracions judicials telemàtiques dels dos investigats.
