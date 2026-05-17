Itàlia
Un conductor atropella una dotzena de persones a la ciutat italiana de Mòdena i n’apunyala una altra durant la seva fugida
Vuit persones es troben en estat greu i el sospitós va poder ser detingut posteriorment
Irene Savio
Un home al volant d’un vehicle va envestir aquest dissabte diverses persones al centre de la ciutat italiana de Mòdena, deixant almenys vuit ferits, dos dels quals en estat greu, segons ha informat l’agència estatal italiana Ansa.
Després de l’atropellament, el conductor va abandonar el cotxe i va intentar fugir a peu. Durant la fugida, va atacar amb una arma blanca una persona que va intentar aturar-lo, segons la mateixa agència. Poc després va ser interceptat i detingut per la policia.
Els testimonis han descrit escenes de pànic total i una persecució del suposat atacant en què van participar diversos ciutadans que eren al lloc dels fets. “Mentre intentava socórrer una senyora amb les cames amputades, ell va començar a fugir. [...] murmurava alguna cosa però no en italià”, ha relatat un testimoni.
“Vam veure el conductor, va accelerar de cop. Anava com a mínim a 100 quilòmetres per hora. Després vam veure persones sortir disparades”, ha dit un altre. Segons les primeres reconstruccions, el suposat atacant seria un ciutadà italià d’origen africà d’uns trenta anys, sense antecedents penals.
Resposta de les autoritats
Les autoritats han demanat calma. “Caldrà investigar-ho, però és un incident dramàtic”, ha afirmat l’alcalde, Massimo Mezzetti, sense confirmar la naturalesa de l’episodi. “En aquest moment [l’atacant] es troba a la comissaria i està sent interrogat”, ha afegit.
A més, la presidenta del Consell de Ministres, Giorgia Meloni, segueix amb màxima atenció el que ha passat a Mòdena i manté un contacte constant amb el ministre de l’Interior, Matteo Piantedosi, i amb el subsecretari de la Presidència del Consell amb delegació per a la seguretat de la República, Alfredo Mantovano.
Per la seva banda, Matteo Salvini, líder de la Lliga i vicepresident del Govern italià, ha aprofitat l’atac per reactivar la seva retòrica contra la immigració. L’agressor va ser “detingut per ciutadans valents malgrat portar un ganivet” i posteriorment arrestat. “No pot haver-hi cap justificació per a un delicte tan infame”, ha sentenciat el polític.
La formació d’extrema dreta ha emès un comunicat en la mateixa línia, afirmant que “en massa ciutats italianes la integració de les anomenades ‘segones generacions’ ha fracassat”. Davant aquesta suposada realitat, la Lliga defensa “avançar amb encara més determinació cap a permisos de residència revocables en cas de delictes greus”, rebutjant qualsevol argument que, segons ells, “nega la dramàtica evidència per motius ideològics”.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- La Fundació Art&Paraula recupera un oliverar a Espolla i el transforma en una biblioteca lliure i de muntanya
- Grison i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària