Brot
Així és el creuer confinat per norovirus a Bordeus: "Per tenir unes vacances perfectes"
El vaixell de la naviliera britànica, que fa tres setmanes va estar a Vigo, pot acollir fins a 1.200 passatgers, amb esmorzar amb vistes obertes al mar i una alta proposta culinària
Desenes de passatgers presenten símptomes de gastroenteritis
Jaime Roch
Un viatge a bord del creuer Ambition, el segon vaixell de la flota britànica Ambassador Cruise Line, ha passat de ser una experiència marcada per la comoditat, la relaxació i una alta oferta gastronòmica a tornar-se tràgica després de la mort d’un passatger per la sospita d’un brot de norovirus i l’aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis.
El vaixell va arribar a Bordeus (sud-oest de França) procedent de les illes Shetland, després de fer escala a Belfast, Liverpool i Brest, segons va informar l’autoritat portuària de la ciutat francesa. Concretament, ara hi ha 1.096 hostes i fa tres setmanes el vaixell també va recalar deu hores a Vigo.
Fins a 1.200 passatgers
Una passatgera que va viatjar a bord del creuer Ambition (però no en la travessia amb sospita de norovirus) va descriure el viatge com "les vacances perfectes" en un portal de viatges.
Amb una eslora de 216 metres i una mànega d’uns 29 metres, pot acollir fins a 1.200 passatgers. El vaixell ofereix una destacada sensació de confort i amplitud en els seus 714 camarots, dels quals 125 disposen de balcó i 113 són suites.
Un dels aspectes més destacats del creuer és la proposta culinària, a més de l’esmorzar amb vistes obertes al mar. Hi ha restaurants com el Buckingham Restaurant i el Holyrood, a més d’opcions gastronòmiques especials com Saffron i Olympic Taverna, que proposen experiències culinàries diferenciades.
L’equip de cuina
De fet, l’equip de cuina està sempre disposat a recomanar el maridatge adequat i a descriure cada plat amb entusiasme, cosa que eleva l’experiència gastronòmica a bord.
Així que abans de detectar aquest nou virus en circumstàncies semblants a les de l’hantavirus, dins d’un creuer i propiciant un nou brot que obliga a confinar-se, l’experiència estava sent meravellosa. Tot i que les autoritats sanitàries van subratllar que "no hi ha motiu" per relacionar el brot registrat a bord d’un creuer procedent de Belfast i Liverpool amb els casos d’hantavirus detectats al MV Hondius.
València i Alacant
El vaixell té bona relació amb Espanya. A més del port de Vigo, el programa de març va incloure visites a diferents punts de Cantàbria, com Santoña, Laredo, Castro Urdiales, Comillas i San Vicente de la Barquera, a més d’excursions panoràmiques i activitats gastronòmiques a Santander. Al setembre de l’any passat també va recalar a València i l'octubre del 2025, a Alacant.
