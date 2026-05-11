Alerta sanitària
Setge internacional a l’hantavirus: com es prepara la resta del món per afrontar els casos de l’Hondius?
Els Estats Units relocalitzaran a Nebraska els 17 ciutadans repatriats, França ha aprovat un decret d’emergència que permet gestionar el risc d’infecció i el Regne Unit aplicarà un període d’aïllament de 45 dies
Javier Ojembarrena Alba
El brot d’hantavirus del creuer MV Hondius està reflotant els fantasmes de la pandèmia de la covid-19. Mentre Espanya mira de limitar al mínim el risc del desallotjament dels passatgers, la resta de països amb ciutadans que s’han pogut veure exposats al virus estan prenent mesures perquè la situació estigui tan controlada com sigui possible.
Des de quarantenes obligatòries, proves constants i decrets per assegurar l’aïllament a França, fins a la relocalització dels ciutadans repatriats als Estats Units que durant els pròxims dies seran avaluats al Centre Nacional de Quarantenes de la Universitat de Nebraska. Sí el 2020 la pandèmia va posar a prova la capacitat sanitària de tot el món, ara, salvant les distàncies entre una malaltia i l’altra, toca posar a examen si es va prendre nota per aplicar nous protocols de prevenció.
França ha repatriat en els últims dies els cinc ciutadans que es trobaven a l’MV Hondius, entre els quals s’incloïa una passatgera que després de desenvolupar símptomes compatibles amb la malaltia va donar positiu. La ministra de Sanitat francesa, Stéphanie Rist, va assenyalar que el seu estat de salut havia empitjorat i que, amb els altres quatre ciutadans repatriats, hi havia 22 persones identificades per haver mantingut contacte amb aquesta dona.
Per això, el Govern gal ha optat per reforçar la seva resposta davant possibles contagis mitjançant un decret d’emergència que permet gestionar el risc d’infecció, a través de l’aïllament de la persona positiva, la vigilància dels quatre negatius, repetició de proves, rastreig de contactes i la possibilitat d’imposar una quarantena als qui van estar a l’MV Hondius. A més, aquest decret també obliga aquells passatgers dels vols relacionats amb el brot d’hantavirus a contactar amb les autoritats sanitàries i guardar quarantena domiciliària mentre s’avalua el seu risc.
Entre els primers casos que van fer saltar les alarmes de l’MV Hondius hi havia una ciutadana alemanya que va morir en el creuer. A més, sense comptar els altres quatre ciutadans evacuats durant aquest cap de setmana, una altra dona de 65 anys que també viatjava a l’Hondius i va tenir contacte amb una de les víctimes mortals es troba ingressada a la unitat de malalties infeccioses de l’Hospital de Düsseldorf, informa Gemma Casadevall.
Davant aquests casos, les autoritats sanitàries d’Alemanya estan portant un control exhaustiu tant dels quatre repatriats com de la dona que va arribar per separat de la resta de repatriats. En el seu cas, fins i tot després d’haver donat resultats negatius tant en una prova PCR com en una altra de serologia. La resta seran sotmesos a proves per diagnòstic de laboratori i un seguiment constant fins a completar el període d’incubació del virus. A més, en el cas de la dona morta, el seu cadàver es manté al vaixell i no serà retirat fins que arribi al port de Rotterdam, els Països Baixos, d’aquí a uns cinc dies, port on es durà a terme la desinfecció del vaixell.
L’odissea de l’MV Hondius, que navega sota bandera neerlandesa, acabarà al port de Rotterdam, Països Baixos, on podrà desembarcar la tripulació i el vaixell se sotmetrà a un prolongat procés de neteja i desinfecció en què es desembarcaran els cossos de les tres persones mortes: una dona alemanya i dos ciutadans neerlandesos. A més, segons l’Organització Mundial de la Salut, els Països Baixos ja van rebre entre el 6 i el 7 de maig tres passatgers que van ser evacuats des de Cap Verd, per la qual cosa les autoritats neerlandeses ja han implementat nombroses mesures de contenció que combinen evacuació, control mèdic i quarantena.
En concret, el Govern ha organitzat vols a la base aèria d’Eindhoven, després dels quals s’han portat a terme els controls mèdics pertinents, qüestionaris sanitaris i extracció de mostres. A partir d’allà, els ciutadans neerlandesos han sigut portats als seus domicilis i han de guardar sis setmanes de quarantena domiciliària, sota seguiment de la xarxa municipal de salut pública (GD per les seves sigles en neerlandès). A més, els no residents evacuats pels Països Baixos han sigut allotjats en instal·lacions de quarantena organitzades per la GGD.
Per la seva banda Itàlia, amb quatre ciutadans identificats inicialment com a possibles contagis, estudia implementar una bateria de mesures per fer front a aquest escenari. El Govern de Giorgia Meloni estudia reforçar els controls en vols procedents de les zones afectades i permetre que els comandants alertin sobre passatgers amb problemes de salut a bord. A més, i tot i que de moment cap dels quatre passatgers identificats inicialment com a possibles contagis presenta complicacions greus, es preveu exigir a tots els actors implicats una comunicació immediata amb el Ministeri de Sanitat, informa Irene Savio.
El Regne Unit és un dels països que més persones ha repatriat procedents de l’Hondius: 20 ciutadans britànics que es trobaven en el creuer, a més d’un resident alemany i un de japonès, i els ha traslladat a l’hospital Arrowe Park, a Wirral, als suburbis de Liverpool, on es mantindran ingressats en una unitat especial durant 72 hores. Durant el trasllat, s’han aplicat estrictes mesures de control d’infeccions tant per als passatgers com els membres de la tripulació, conductors i equips mèdics, informa Lucas Font.
Durant aquestes 72 hores els 20 ciutadans exposats al virus, que ara per ara no han presentat símptomes, seran sotmesos a avaluacions clíniques i proves periòdiques per part dels especialistes de l’Agència de Seguretat Sanitària britànica (UKHSA) i del Servei Nacional de Salut (NHS), que determinaran on poden aïllar-se adequadament durant un període de 45 dies.
Per la seva banda, als Estats Units han optat per ressituar els 17 ciutadans repatriats a Nebraska. Segons el bloguer de viatges Jake Rosmarin, que es trobava al bord de l’Hondius, els repatriats seran avaluats a Omaha amb suport del Centre Nacional de Quarantenes de la Universitat de Nebraska. Així, segons l’agència nacional de salut pública dels Estats Units, els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès) han activat una resposta federal i desplegat equips tant a les Canàries com a Nebraska per avaluar els seus ciutadans i coordinar la resposta amb autoritats estatals i locals.
De fet, l’evacuació nord-americana s’ha portat a terme mitjançant un vol contractat pel Departament d’Estat, dotat d’unitats de biocontenció per als passatgers que haguessin donat un resultat positiu o símptomes de la malaltia. No obstant, l’Administració no ha plantejat una quarantena federal obligatòria generalitzada, sinó una classificació individual per risc, amb possibilitat d’estar a Nebraska o completar seguiment i aïllament a casa sota supervisió de les autoritats sanitàries estatals i locals.
