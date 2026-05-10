Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moha Lalouh candidat FigueresPlans cap de setmanaIntent estafa FigueresFestival dança CastellóVilanant centenari escola
instagramlinkedin

Israel deporta els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila

El Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel "no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza"

El portaveu i coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, en una roda de premsa al Parlament

El portaveu i coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, en una roda de premsa al Parlament / Maria Rodríguez

ACN

Barcelona

El govern israelià ha deportat els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila. Així ho ha confirmat aquest diumenge en una piulada a X el Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Israel, que ha assegurat que "no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza". El catalanopalestí Abukeshek i el brasiler Ávila van ser traslladats a un centre de detenció migratòria fins que s'ha fet efectiva la seva expulsió del país hebreu.

La Global Sumud Flotilla va celebrar aquest dissabte l'alliberament com "una victòria de la mobilització popular i de la pressió sostinguda arreu del món durant aquests dies".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  2. Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
  3. Landa, un nen de Figueres
  4. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  5. Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
  6. Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  7. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  8. Tota la programació del XXX Triumvirat Mediterrani de l'Escala del 8 al 10 de maig de 2026

Israel deporta els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila

Israel deporta els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila

Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys

Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys

Jordi Mestre publica la història de la nissaga dels Vergés: "Sembles de can Barris"

Jordi Mestre publica la història de la nissaga dels Vergés: "Sembles de can Barris"

Cada cop s'atenen més joves al Servei d'Homes del Baix Empordà, pioner en prevenir violències des de la igualtat

Cada cop s'atenen més joves al Servei d'Homes del Baix Empordà, pioner en prevenir violències des de la igualtat

Comença l'operatiu per evacuar els passatgers de l'Hondius: els catalans, els primers en desembarcar

Comença l'operatiu per evacuar els passatgers de l'Hondius: els catalans, els primers en desembarcar

Municipis petits segueixen lluitant contra la "normalitat" dels talls elèctrics un any després de l'apagada

Municipis petits segueixen lluitant contra la "normalitat" dels talls elèctrics un any després de l'apagada

El creuer afectat pel brot d’hantavirus arriba a la costa de Tenerife

El creuer afectat pel brot d’hantavirus arriba a la costa de Tenerife

El debat de l'anxova: pa amb tomata suau o pa torrat per a un sabor autèntic

El debat de l'anxova: pa amb tomata suau o pa torrat per a un sabor autèntic
Tracking Pixel Contents