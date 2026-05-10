Un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París
Al vaixell hi viatjaven cinc ciutadans francesos
ACN
Barcelona
Un dels cinc francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Lecornu ha detallat que els cinc passatgers han estat posats en "aïllament estricte fins a nou avís" i estan sent atesos mèdicament. Ha indicat també que se'ls faran proves mèdiques per conèixer el seu estat de salut. El primer ministre ha explicat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d'aïllament necessàries per als casos considerats contactes.
