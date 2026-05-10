Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Moha Lalouh candidat FigueresPlans cap de setmanaIntent estafa FigueresFestival dança CastellóVilanant centenari escola
instagramlinkedin

Un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París

Al vaixell hi viatjaven cinc ciutadans francesos

Membres de Sanitat Exterior pugen a l'MV Hondius, al Port de Granadilla, per avaluar els passatgers.

Membres de Sanitat Exterior pugen a l'MV Hondius, al Port de Granadilla, per avaluar els passatgers. / ACN

ACN

Barcelona

Un dels cinc francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. Lecornu ha detallat que els cinc passatgers han estat posats en "aïllament estricte fins a nou avís" i estan sent atesos mèdicament. Ha indicat també que se'ls faran proves mèdiques per conèixer el seu estat de salut. El primer ministre ha explicat que aquesta nit emetrà un decret que permeti posar en marxa les mesures d'aïllament necessàries per als casos considerats contactes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  2. Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
  3. Landa, un nen de Figueres
  4. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  5. Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
  6. Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
  7. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  8. La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics

Un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París

Un dels francesos evacuats del creuer amb el brot d'hantavirus ha presentat símptomes mentre volava a París

El port de Roses preveu rebre set creuers i 2.700 passatgers aquesta temporada

El port de Roses preveu rebre set creuers i 2.700 passatgers aquesta temporada

Maneta amb exhibició del Peralada per tancar la temporada en vuitena posició

Maneta amb exhibició del Peralada per tancar la temporada en vuitena posició

El passadís a Sergi Romero, capità del Peralada, que es retira amb trenta-cinc anys

Mor el pare de Hansi Flick abans del clàssic de Lliga

Mor el pare de Hansi Flick abans del clàssic de Lliga

Cada cop s'atenen més joves al Servei d'Homes, pioner en prevenir violències des de la igualtat

Cada cop s'atenen més joves al Servei d'Homes, pioner en prevenir violències des de la igualtat

Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un "espai segur"

Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un "espai segur"

Israel deporta els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila

Israel deporta els activistes de la Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Ávila
Tracking Pixel Contents