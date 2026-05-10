El creuer afectat pel brot d’hantavirus arriba a la costa de Tenerife
L'operatiu d'evacuació dels passatgers es preveu que comenci d'aquí una hora i mitja
ACN
El creuer afectat pel brot d’hantavirus ha arribat a la costa de Tenerife quan passaven pocs de dos quarts de set del matí. Així, l'Hondius fondejarà davant del port de Granadilla de Abona, on es preveu que a partir de les 9 del matí (les 8 hora canària) comenci l'operatiu d'evacuació dels passatgers. Els primers en desembarcar seran els 5 catalans i els 9 espanyols, que es traslladaran i confinaran a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.
Posteriorment, la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud, a deu minuts de la infraestructura marítima. Se'ls farà un control per assegurar que continuen sent asimptomàtics.
El desembarcament es durà a terme mitjançant l'embarcació Zodiac del mateix creuer o llanxes del port, amb un màxim de 5 passatgers per embarcació o 10 passatgers per llanxa, d'acord amb els protocols sanitaris definits. La seqüència de desembarcament es coordinarà amb els vols de repatriació que arribin, començant pels espanyols.
L'equipatge de tots els hostes romandrà a bord de l'Hondius. Oceanwide Expeditions està en contacte amb tots els hostes per retornar-los tot l'equipatge de manera segura.
Cinc dies fins a Rotterdam
Després que els hostes i la tripulació limitada hagin desembarcat, l'Hondius s'aprovisionarà de combustible i carregarà els subministraments necessaris al port de Santa Cruz de Tenerife, la capital illenca. A continuació, el vaixell anirà fins al port de Rotterdam, als Països Baixos, d'on és originari, amb la resta de la tripulació a bord. Properament, es proporcionaran els detalls sobre l'arribada del vaixell a Rotterdam. El temps de navegació previst fins a Rotterdam és d'uns 5 dies.
