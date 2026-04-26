Trump, evacuat del sopar de corresponsals a Washington després d'un tiroteig

Un home ha irromput al vestíbul de l'hotel Hilton, ha disparat diversos trets i ha estat detingut

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat evacuat del sopar de corresponsals de la Casa Blanca a Washington després d'un tiroteig. Un home ha irromput al vestíbul de l'hotel Hilton, ha disparat diversos trets i ha estat detingut per les forces de seguretat.

La primera dama dels EUA, Melania Trump; el vicepresident, J. D. Vance; el secretari d'Estat, Marco Rubio; i altres membres de l'administració també han estat escortats pel servei secret fora de la sala de ball on se celebrava el sopar de corresponsals. "Les forces de l'ordre i els serveis secrets han fet una feina fantàstica aquesta nit. Han actuat amb valentia i rapidesa. El tirador ha estat arrestat", ha celebrat Trump en un missatge a Truth Social.

La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf

Blanca Sala Reig, una vida envoltada de pintura i art

ALDI impulsa el consum dels frescos a Espanya amb preus un 15% més baixos que la mitjana del sector

Llançà replanteja el projecte de la Casa Marly per millorar l'entrada al poble

La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat

Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026 del dilluns 27 d'abril

Masquef apel·la a la "pinya" castellera per projectar Figueres cap al futur

Tracking Pixel Contents