Guerra a l’Orient
Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"
Redacción
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha redoblat aquest dimarts les seves amenaces contra l’Iran i ha advertit que si el règim islàmic no es plega a les seves demandes i reobre l’estret d’Ormuz, "aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més".
"No vull que això passi, però probablement passarà", ha assegurat el president nord-americà en un missatge a la seva xarxa Truth Social.
El republicà va afirmar aquest dilluns que l’ultimàtum donat a Teheran perquè reobri aquest pas estratègic, pel qual circula el 20% del petroli que es comercialitza al món, era "improrrogable". El termini venç, segons va apuntar en un altre missatge a la seva xarxa social, a les 20 hores de Washington (2.00 de la matinada a l’Espanya peninsular).
En una roda de premsa a la Casa Blanca, Trump va subratllar que si l’Iran no ofereix un acord "acceptable" per a ell, que inclogui "el lliure flux de petroli", atacarà infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts, sense importar-li gens ni mica si aquests atacs són un crim de guerra tipificat pel dret internacional. Va assegurar que podria destruir-ho tot "en quatre hores".
