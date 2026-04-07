Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Guerra de Irán en directo: última hora de la amenaza de Trump y su ultimátum a Irán

El president d'Estats Units, Donald Trump. / Europa Press/Contacto/Li Rui

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha redoblat aquest dimarts les seves amenaces contra l’Iran i ha advertit que si el règim islàmic no es plega a les seves demandes i reobre l’estret d’Ormuz, "aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més".

"No vull que això passi, però probablement passarà", ha assegurat el president nord-americà en un missatge a la seva xarxa Truth Social.

El republicà va afirmar aquest dilluns que l’ultimàtum donat a Teheran perquè reobri aquest pas estratègic, pel qual circula el 20% del petroli que es comercialitza al món, era "improrrogable". El termini venç, segons va apuntar en un altre missatge a la seva xarxa social, a les 20 hores de Washington (2.00 de la matinada a l’Espanya peninsular).

En una roda de premsa a la Casa Blanca, Trump va subratllar que si l’Iran no ofereix un acord "acceptable" per a ell, que inclogui "el lliure flux de petroli", atacarà infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts, sense importar-li gens ni mica si aquests atacs són un crim de guerra tipificat pel dret internacional. Va assegurar que podria destruir-ho tot "en quatre hores".

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

