Investigació
Un mort i diversos ferits després que un tren d’alta velocitat xoqués amb un camió militar a França
El comboi va impactar contra el remolc d’un vehicle militar, que estava travessant les vies, i va provocar la mort del maquinista
Leticia Fuentes
Una persona ha mort i almenys una altra desena han resultat ferides, dues d’elles en estat crític, després del xoc d’un tren d’alta velocitat contra el remolc d’un camió militar que va quedar encallat en un pas a nivell entre les ciutats de Béthune i Lens, al nord de França.
Segons diversos mitjans locals, l’accident es va produir aquest dimarts cap a les set del matí quan el camió militar va travessar el pas a nivell i el seu remolc va quedar encallat entre les vies, escassos minuts abans que el tren TGV d’alta velocitat arribés al vehicle, cosa que va provocar la mort del conductor del tren i diversos ferits. Els més de 200 passatgers que viatjaven en aquest tren d’alta velocitat amb direcció a París han estat traslladats fins a una ciutat propera.
El ministre de Transports, Philippe Tabarot, va anunciar que "viatjarà fins al lloc amb el director general de la SNCF, Jean Castex". L’accident, que també ha provocat danys a les vies, va obligar a suspendre el trànsit ferroviari en tots dos sentits entre Béthune i Lens.
El compte de TER Hauts-de-France també va indicar que es va tallar el subministrament elèctric a les línies Lille-Béthune, Lille-Lens i Lille-Douai. Cap a les 10.00, la companyia SNCF va especificar que el servei es veuria greument afectat a les línies de la zona de Lille-Lens durant almenys tot el dia.
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: 'Formen part d'una educació de qualitat per a l'alumnat
- El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
- Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent