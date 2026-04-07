Un mort i diversos ferits després que un tren d’alta velocitat xoqués amb un camió militar a França

El comboi va impactar contra el remolc d’un vehicle militar, que estava travessant les vies, i va provocar la mort del maquinista

Tres trens en l'estació de França de París, en una imatge d'arxiu. / David Zorrakino, Europa Press

Leticia Fuentes

París

Una persona ha mort i almenys una altra desena han resultat ferides, dues d’elles en estat crític, després del xoc d’un tren d’alta velocitat contra el remolc d’un camió militar que va quedar encallat en un pas a nivell entre les ciutats de Béthune i Lens, al nord de França.

Segons diversos mitjans locals, l’accident es va produir aquest dimarts cap a les set del matí quan el camió militar va travessar el pas a nivell i el seu remolc va quedar encallat entre les vies, escassos minuts abans que el tren TGV d’alta velocitat arribés al vehicle, cosa que va provocar la mort del conductor del tren i diversos ferits. Els més de 200 passatgers que viatjaven en aquest tren d’alta velocitat amb direcció a París han estat traslladats fins a una ciutat propera.

El ministre de Transports, Philippe Tabarot, va anunciar que "viatjarà fins al lloc amb el director general de la SNCF, Jean Castex". L’accident, que també ha provocat danys a les vies, va obligar a suspendre el trànsit ferroviari en tots dos sentits entre Béthune i Lens.

El compte de TER Hauts-de-France també va indicar que es va tallar el subministrament elèctric a les línies Lille-Béthune, Lille-Lens i Lille-Douai. Cap a les 10.00, la companyia SNCF va especificar que el servei es veuria greument afectat a les línies de la zona de Lille-Lens durant almenys tot el dia.

