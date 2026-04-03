Tensió en l’aliança militar més gran del planeta
Què seria l’OTAN sense els Estats Units? Les previsibles conseqüències de les amenaces de Trump
Oficials espanyols no conceben l’Aliança Atlàntica sense els EUA, ni creïn possible una retirada nord-americana, però lamenten l’efecte «tòxic» dels missatges de Trump
Juan José Fernández
Una altra vegada Donald Trump fa tremolar els fonaments de la fins ara més poderosa unió militar del planeta, però aquesta vegada és amb la més directa i sorollosa amenaça de les que ha formulat sobre trencar l’històric acord que des de fa gairebé 77 anys uneix la defensa dels Estats Units amb la dels seus aliats, actualment 31. I, si bé l’OTAN no és precisament un entramat que es pugui dissoldre de cop ni per un sol dirigent polític, l’actitud expressada pel mandatari del principal país membre ja suposa de facto provocar-li un coma a l’aliança.
Al llarg de la tarda de dimecres, en les hores prèvies a la intervenció urbi et orbi del contrariat inquilí de la Casa Blanca, circulava entre els militars espanyols, com una tassa de til·la, una retallada d’una llei federal nord-americana: la NDAA 2024, o llei d’autorització de defensa nacional promulgada per a aquell exercici fiscal. Aquesta llei, aprovada per les cambres nord-americanes sent Joe Biden el president, conté un article no modificat fins ara: és l’anomenada Secció 1250A. El seu contingut: el president dels EUA «no suspendrà, acabarà, denunciarà ni retiraran els Estats Units del Tractat d’Atlàntic Nord» si abans no ho aproven dos terços del Senat i prèvia llei aprovada per majoria al Congrés. Trump no té aquestes majories, ni, en el seu punt més baix de popularitat, aparences de reunir-les.
No obstant, per a alguns dels militars consultats el mal ja està fet. No és tant que hagi demolit l’organització retirant el seu principal contribuent, sinó el missatge que trasllada. L’almirall retirat Juan Rodríguez Garat, que va ser cap de la Flota, creu que «per desgràcia, el mal que el verí que està injectant Trump amb les seves acusacions pot fer als pobles dels dos costats de l’oceà».
De nou el tòxic del recel entre els socis, que porta a plantejar-se com una possibilitat fins ara implantejable: què seria l’OTAN sense els Estats Units..
Sense ogives nuclears...
A qualsevol expert d’uniforme que se li pregunta li continua semblant inconcebible una OTAN sense els Estats Units. Però, més, fins i tot, que per la poda econòmica incompatible amb la vida que patiria l’organització, per la pèrdua de tres capacitats militars clau en les quals Europa i el Canadà no tenen encara prou autonomia: comandament i control, intel·ligència de satèl·lits i, sobretot, dissuasió nuclear.
La primera carència fa referència a sistemes tecnològics, cibernètics, de fixació d’objectius i de comunicacions, i al personal que els operen, que fan possible la presa de decisions ràpida i eficaç pel comandament en el camp de batalla. La segona al·ludeix a un esglaó encara insalvable per a Europa en la capacitat de veure i intel·ligir la superfície terrestre des de l’espai, fonamental per saber com evolucionen les amenaces exteriors, com es mouen els exèrcits, on emplacen les seves bateries de míssils, on amaguen els seus avions i on aquarteren les seves unitats cuirassades. I la tercera...
La dissuasió nuclear és un dels capítols més cars de l’arquitectura de seguretat occidental. Els Estats Units són el posseïdor del voltant de 5.000 ogives nuclears. Els seus aliats posen una mica de diners a través de l’NSIP, el programa d’inversió en infraestructures crítiques de la defensa (del qual Espanya és setè contribuent, segons la comptabilitat de l’Aliança Atlàntica, però també un dels seus principals beneficiaris).
… la guerra és més a prop
Una dita ha circulat amb fortuna des que va començar la invasió russa d’Ucraïna. És aquell que afirma que si Ucraïna pateix el seu actual estat de calamitat és perquè al seu dia va tornar a Rússia la seva part de l’arsenal nuclear soviètic, desposseint-se del seu principal element de dissuasió.
L’OTAN es va fundar com a entesa de democràcies davant el mur de l’URSS, i va enfortir la seva unitat en els primers compassos de la guerra llançada per l’exagent d’intel·ligència soviètic Vladímir Putin. Una OTAN sense els Estats Units no tindria prou poder nuclear, i per tant del seu principal element de convicció per dissuadir el Kremlin, que emmagatzema 6.000 armes nuclears.
No és només qüestió d’arsenal, és també de determinació. Ho explica un oficial en actiu de molt alt nivell que assessora al Ministeri de Defensa: «La dissuasió que l’OTAN proporciona depèn molt de la percepció d’unitat, i els missatges de Trump li estan fent molt mal».
En aquest sentit, una guerra a Europa provocada per un atac de la Rússia de Putin la veu «més probable» sense els EUA en la coalició militar occidental. Ara Rússia està esgotada per l’esforç –en vides i en recursos materials– que li suposa Ucraïna, «però, si percep debilitat, intentarà aprofitar-la, potser d’aquí a uns anys», estima aquesta font.
El seu col·lega i general de Divisió d’Artilleria retirat Alfredo Sanz assenyala fins i tot, en aquest escenari hipotètic, un punt d’erupció d’una nova guerra a Europa: Narva, enclavament fronterer d’Estònia, de majoria russòfila, «que podria ser el pròxim Donbass».
En aquest escenari d’una OTAN escapçada, «més que la guerra, que és impossible contra una potència amb 6.000 ogives nuclears, em preocupa el xantatge, cosa que podem haver de cedir per evitar-la», considera l’almirall Rodríguez Garat.
Sense ordre ni concert
En termes quantitatius absoluts, l’absència dels Estats Units a l’OTAN suposaria deixar 30 bases fixes i 18 emplaçaments de rang inferior a Europa, i la retirada de 84.000 soldats desplegats al Vell Continent. Però aquest no ha de ser necessàriament l’escenari que, segons Sanz, passaria a una dissolució de l’Aliança. «En realitat Trump pot estar buscant trencar Europa, negociar acords bilaterals amb els països que li siguin més proclius, en lloc de tenir tots els seus aliats junts en una sola organització», sospita el general.
Això suposaria que els països més a l’est, els que voregen Rússia, no tindrien cap altra opció que acceptar les imposicions de la Casa Blanca sense queixar-se, «però Trump comet un error si creu que així podria controlar-los millor o li seria més fàcil negociar», adverteix.
Alfredo Sanz va ser director de Recursos Humans amb despatx a Mons (Bèlgica), on s’assenta el Quarter General de les Potències Aliades (SHAPE), administrant una multinacional plantilla de funcionaris, militars i diplomàtics, dels quals un de cada tres és nord-americà. Des d’aquesta experiència apunta que l’Aliança sense els Estats Units no tindria viabilitat perquè es trencaria el mecanisme de consens.
Al singular edifici que serveix a Brussel·les de seu principal de l’OTAN, a l’interior del qual, una arquitectura del buit flanquejada per vidre, llum i terres brillants, s’entrecreuen mil i una discussions, cap gran decisió es pren sense l’acord de tots els aliats. I per a això, sap Sanz que «cal generar consens, tot i que sigui a base de negociar fins a l’última coma». En aquests complicats processos, «els Estats Units juguen molt sovint un paper d’autoritat i influència per forçar l’acord».
Pèrdua econòmica
No és només una qüestió de diners, com ha semblat desprendre’s de les moltes vegades que Trump ha llançat retrets als seus aliats europeus. Però, certament, una OTAN sense els EUA seria una aliança defensiva sense el 59% dels seus recursos financers.
La balança d’esforç econòmic s’ha anivellat molt amb els tocs d’alerta nord-americans que venen sonant des de la cimera de Glasgow el 2014. Si fa dotze anys els aliats europeus i el Canadà posaven només el 27%, ara ja aporten el 41%, segons les dades de l’informe anual publicat per l’aliança a finals de març, cosa que ratifica que Espanya ha assolit el 2% del seu PIB dedicat a defensa.
L’Aliança Atlàntica mou 1,41 bilions de dòlars en inversió en defensa. D’aquests, 574.000 milions són els que posen els aliats europeus i el Canadà. La resta surt de l’erari nord-americà.
Què ha fet l’OTAN per Espanya
Aquests dies rememoren els militars espanyols de certa edat què ha fet l’OTAN per les Forces Armades espanyoles. El més important, una didàctica democràtica. El general Alfredo Sanz el té escrit i meditat. L’Espanya que ingressa a l’Aliança Atlàntica el 1982 «venia d’un intent de cop d’Estat, i amb militars en gran part bregats durant el franquisme i refractaris al control civil sobre l’Exèrcit», recorda.
Entrar a l’OTAN va suposar per als exèrcits espanyols «aprendre estàndards democràtics», diu Sanz. I aquest canvi de cultura va venir de la mà d’una revolució, la d’haver d’integrar joves oficials espanyols, els més brillants, als quadres de comandament de les estructures de l’Aliança. «És molt més que un Erasmus integrar-se i treballar en quarters generals multinacionals», resumeix.
Amb el temps, passats més de deu anys de l’ingrés d’Espanya, va tocar als militars espanyols fer ells mateixos aquesta didàctica democràtica amb els d’altres països. I així, es recorda Sanz de missió als Balcans als 90, parlant-los a oficials bosnians i croats dels necessaris límits necessaris del poder militar.
Hi ha, és clar, altres guanys. Les Forces Armades espanyoles passen per ser avui dia de les que més experiència i elasticitat tenen per a desplegaments internacionals, de tants com han fet. Tants, que avui és estrany el militar en actiu que almenys no tingui dues rotacions fora en el seu currículum.
L’altra aportació de l’OTAN a Espanya és operativa. Es reflecteix gràficament a l’entramat de banderetes que es veu al paper quan l’Aliança descriu una brigada multinacional. Alguns dels militars amb què aquest diari ha parlat aquest dimecres han citat la interoperabilitat. O sigui, la capacitat d’homes, col·lectius i màquines de parlar i coordinar-se amb els d’altres països.
Sanz apunta com a exemple els raids aeris de pilots espanyols i nord-americans de caces F-18 sobre Sèrbia en la guerra deKosovo... «i els nord-americans no volen amb qui no els genera confiança», remarca. Un oficial en actiu de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai assenyala en aquesta part de la conversa els molts intercanvis amb aviadors aliats a les missions de policia aèria al Bàltic.
Manuel Rey, coronel aviador i exagent del CESID ja mort, aportaria ara una escena de punt i a part en la història militar espanyola, un pròleg de l’ingrés a l’OTAN que va relatar a aquest diari: la vergonya que va passar el 23 de febrer de 1981, per a ell un altre dia lectiu d’un curs amb la Força Aèria dels EUA quan, a l’aterrar i baixar del seu avió a la pista d’una base de Carolina del Sud, va veure venir precipitat a un company nord-americà que no entenia res del que acabava de veure a la televisió: «¡Manuel, Manuel, que un torero ha entrat a trets al parlament del teu país!»
