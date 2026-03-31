Guerra a l’Orient Mitjà
Trump insta els països europeus a anar a l’estret d’Ormuz a aconseguir el seu propi petroli: "No els ajudarem més"
"Han d’aprendre a lluitar per vosaltres mateixos", adverteix a Europa el president dels EUA després de retreure la falta de col·laboració en la guerra de l’Iran
Idoya Noain
El president nord-americà, Donald Trump, ha demanat als països que s’han negat a unir-se a la seva ofensiva militar contra l’Iran que actuïn amb "coratge" i "prenguin" l’estret d’Ormuz: "El més complicat ja està fet. Aneu pel vostre petroli", va insistir en una publicació a Truth Social. "A tots aquests països que no poden aconseguir combustible d’aviació per (el tancament de) l’estret d’Ormuz, com el Regne Unit, que es va negar a involucrar-se en la decapitació de l’Iran, els tinc un suggeriment: Primer, comprin (petroli) dels Estats Units, en tenim de sobres; i número dos, trobin una mica de coratge tardà i vagin a l’estret i prenguin-lo", ha assegurat Trump aquest dimarts a la xarxa social.
Trump ha suggerit que els Estats Units no tenen interès a obrir l’estret d’Ormuz, que Teheran ha tancat a l’important trànsit marítim des del golf Pèrsic, perquè està menys exposat al cru que ve d’aquesta regió. "L’Iran ja ha estat essencialment aniquilat. El més complicat ja està fet. Aneu pel vostre petroli", va recomanar Trump, en un missatge que es pot llegir com una advertència també als seus aliats de l’OTAN o a l’Àsia, cada vegada més afectada per la detenció del flux de petroli, gas liquat i altres matèries primeres essencials des de l’Orient Mitjà.
"Han d’aprendre a lluitar per vosaltres mateixos. Els Estats Units d’Amèrica no hi seran per ajudar-los més, de la mateixa manera que no van estar disponibles quan nosaltres els vam necessitar", va lamentar Trump.
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va recordar aquest dilluns que la reobertura de l’estret d’Ormuz no forma part dels objectius principals de l’ofensiva militar de més d’un mes contra l’Iran, que Washington du a terme conjuntament amb Israel, ja que la prioritat és acabar amb la capacitat naval, de míssils i de desenvolupament nuclear del règim de Teheran.
Trump ha reiterat diverses vegades que els Estats Units no satisfan la major part de les seves necessitats energètiques del golf Pèrsic i, tot i que va ser ell qui va decidir juntament amb el primer ministre israelià, Benjamí Netanyahu, iniciar aquesta guerra contra l’Iran, correspon ara a la resta de països la complexa i arriscada tasca de forçar militarment la reobertura de l’estret d’Ormuz.
L’Iran ha tancat l’estret d’Ormuz amb atacs a petroliers i només ha permès el pas d’alguns vaixells cisterna a prop de les seves costes com a tàctica per exercir pressió econòmica mundial durant el conflicte, cosa que ha portat el barril de petroli a superar els 100 dòlars i a posar el món a la vora d’una crisi econòmica i energètica sense precedents.
