Estats Units
Trump instal·la una estàtua de Cristòfor Colom a la Casa Blanca
Es tracta d’una decisió més de la seva política de considerar l’explorador com un heroi i posar fi a les decisions "woke"
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instal·lat una estàtua de Cristòfor Colom als terrenys de la Casa Blanca en una decisió més de la seva política de considerar l'explorador com un heroi i d'acabar amb les decisions "woke" d'esborrar el seu paper en la història i de retirar monuments en honor seu arreu del país.
L'estàtua es troba davant de l'Edifici d'Oficines Executives Eisenhower, i es pot veure des de l'Avinguda Pennsylvania NW i el Carrer 17 NW.
L'obra és una reproducció d'una altra original que va inaugurar el 1984 a Baltimore l'aleshores president dels Estats Units Ronald Reagan i que va ser enderrocada per uns manifestants el 4 de juliol de 2020 i llançada a l'aigua al port de la ciutat durant unes protestes contra símbols colonials i racistes.
Després de l'assassinat de l'afroamericà George Floyd per part de policies a Minneapolis el 25 de maig de 2020, que va desencadenar una onada de manifestacions antiracistes, es va produir una retirada massiva de monuments que es consideraven símbols d'esclavitud, racisme o colonització.
Entre aquests, moltes estàtues de Colom van acabar sent vandalitzades, enderrocades o fins i tot retirades de manera oficial en diferents ciutats dels Estats Units, com Boston, Richmond, Saint Paul o Baltimore.
Epicentre d'un pols ideològic
La figura de Colom s'ha convertit en els últims anys en l'epicentre d'un pols ideològic. El president Joe Biden va reconèixer el Dia dels Pobles Indígenes, el segon dilluns d'octubre, en una política de reparació històrica i corregint el relat més tradicional centrat només en l'arribada de Colom a Amèrica el 12 d'octubre de 1492.
Trump va canviar aquesta denominació el 2025 i va declarar la jornada com a Dia de Colom, va ordenar hissar la bandera en edificis públics i va cridar a celebrar-la amb actes i cerimònies en honor a l'"heroi nord-americà original".
Remodelar la Casa Blanca s'ha convertit en una de les obsessions del mandatari, preocupat pel seu llegat i per deixar-hi la seva empremta.
Una de les principals polèmiques internes del seu segon mandat ha estat la demolició de l'Ala Est de la Casa Blanca per construir un gran saló de ball.
L'obsessió de Trump pels canvis no es queda al perímetre de la Casa Blanca, sinó que s'estén a altres espais de la ciutat de Washington i inclou també un arc de triomf inspirat en el de París i que es diria Arc de Trump.
- Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- L'autòpsia conclou que Jimmy Gracey, el jove dels EUA ofegat a Barcelona, va caure al mar de manera accidental
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències