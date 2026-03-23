Vols suspesos
L'accident d'un avió deixa almenys dos morts i obliga a tancar l'aeroport de LaGuardia de Nova York
L'autoritat aeroportuària investiga les causes del xoc entre l'aparell i un camió de bombers
France Presse
Una col·lisió entre un avió i un vehicle de bombers en una pista de l'aeroport LaGuardia de Nova York ha causat dos morts i ha obligat a suspendre el trànsit aeri a la terminal. A més, hi ha múltiples ferits, entre ells dos policies i quatre bombers greus. S'investiguen les circumstàncies en què s'ha produït el sinistre.
L'Administració Federal d'Aviació estatunidenca (FAA) va anunciar el tancament de la terminal i va advertir que possiblement seria "estès" a la resta de les instal·lacions portuàries.
Segons la plataforma de seguiment de vols FlightRadar24, un avió d'Air Canada Express "va col·lidir amb un vehicle de rescat i lluita contra incendis" en aterrar.
L'aparell, un CRJ-900 operat per Jazz Aviation, soci regional de l'empresa canadenca, havia sortit de Montreal, segons FlightRadar24.
L'autoritat d'emergències de Nova York va advertir que hi hauria "cancel·lacions, talls de carretera (i) retards en el trànsit" a prop de l'aeroport. "Feu servir rutes alternatives", va destacar l'autoritat a X.
L'incident es va produir en un moment en què els passatgers han de fer llargues cues al control de seguretat a causa d'un problema de finançament de l'agència estatunidenca encarregada de la seguretat aeroportuària.
