Afganistan
Almenys 400 morts en un bombardeig contra un hospital de Kabul que els talibans atribueixen al Pakistan
Islamabad nega haver tingut com a objectiu el recinte hospitalari a la capital afganesa, i assegura haver atacat "posicions militars dels talibans"
Almenys 400 persones van morir en un bombardeig del Pakistan durant la nit d’aquest dilluns contra un hospital de Kabul, la capital afganesa, segons han anunciat aquest dimarts al matí els talibans d'Afganistan, al poder al país centreasiàtic des de l’estiu de 2021.
Afganistan i el Pakistan estan en guerra i en combats fronterers des de mitjan mes passat, quan l’aviació d’Islamabad va dur a terme diversos atacs contra posicions militars a Kabul. Els primers combats entre els dos països van tenir lloc l’octubre de 2025, i es van aturar durant diversos mesos després d’un alto el foc aconseguit a través de la mediació de Turquia i Qatar. El Pakistan acusa els talibans afganesos d’emparar i donar suport als talibans pakistanesos, un grup aliat dels seus veïns que els últims mesos ha multiplicat els seus atacs contra posicions policials i militars dins del territori pakistanès.
L’hospital atacat era un centre de rehabilitació per a consumidors de drogues, i l’atac, segons testimonis, es va produir contra diversos edificis de pacients, els ocupants dels quals tornaven a l’hospital després dels resos nocturns. "Tot el lloc es va incendiar ràpidament. Va ser com l’apocalipsi. Els meus companys es van cremar. No vaig poder salvar ningú", ha declarat Ahmad, un afganès de 50 anys, a l’agència Reuters.
"El temps per a la diplomàcia s’ha acabat. L’atac serà venjat", ha declarat aquest dimarts el portaveu del govern talibà, Zabihullá Muyahid, a la televisió afganesa ToloNews. Tant el Pakistan com Afganistan, de fet, han rebutjat els últims dies intents previs de la Xina d'intervenir en el conflicte, silenciat mediàticament per la guerra al veí Iran.
"Explosions secundàries"
El Pakistan, aquest dimarts, ha negat que el recinte colpejat fos un hospital, i ha assegurat que el lloc va ser marcat precisament com a objectiu "per ser una instal·lació militar i una infraestructura per al suport al terrorisme", ha declarat el Ministeri de Defensa pakistanès, en referència als talibans pakistanesos.
"Les detonacions secundàries visibles després dels bombardejos indiquen clarament la presència de magatzems de municions", ha dit a la xarxa social X el ministre d’Informació d’Islamabad, Attaullá Tarar.
La majoria dels combats i morts en el conflicte entre els dos països, però, no es troben a Kabul sinó a la frontera entre tots dos, on desenes de milers de persones han resultat desplaçades per l’artilleria constant, sobretot des del Pakistan cap a Afganistan.
