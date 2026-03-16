Premis Oscars 2026

Els Oscar envien un missatge a Espanya en una gala entre l'humor i la reivindicació

El presentador, Conan O'Brien, sorprèn amb una salutació en castellà adreçada als espectadors espanyols i aprofita l'ocasió per defensar el cinema com a espai de col·laboració i optimisme en temps convulsos

Conan O'Brien va presentar la gala dels Oscar 2026. / ZUMA - Europa Press

Redacció

Espanya va irrompre en l’inici de la gala dels Oscars en un dels moments més comentats de la nit. Conan O'Brien, encarregat de conduir per segon any consecutiu la cerimònia, va arrencar una de les primeres grans reaccions del públic quan va mirar més enllà del Dolby Theatre i va voler adreçar-se als espectadors que seguien la retransmissió des d’altres països. "Hi ha 2 bilions de persones mirant els Oscar ara mateix a tot el món", va advertir el presentador. "Saludem-ne alguns. Si ens estàs veient des d’Espanya", va dir en anglès, i va continuar, ara en un castellà impecable: "Hola, soy Conan O'Brien y es un placer darle la bienvenida a los Oscars". Després va repetir la fórmula per a altres territoris, provocant les rialles del públic.

Aquest gest cap a Espanya no va ser una simple broma aïllada, sinó l’avantsala d’un discurs amb més rerefons del que podia semblar d’entrada. O'Brien, un dels grans noms de la televisió nord-americana, va tornar a assumir el paper d’amfitrió d’uns Premis Oscar que enguany celebraven la seva 98a edició i que, una vegada més, van voler combinar l’espectacle amb una mirada cap al context polític i social del moment. Amb el seu estil habitual, el còmic va saber passar del registre humorístic a un to més reflexiu sense perdre el pols de la gala.

L’Acadèmia de Hollywood ha repetit aposta després del bon resultat de l’any passat. La trajectòria d’O'Brien explica aquesta confiança: abans de convertir-se en una icona dels late shows, havia treballat com a guionista en espais tan populars com Saturday Night Live i Els Simpson. El gran salt li va arribar el 1993, quan va ser escollit per rellevar David Letterman a Late Night with Conan O'Brien, programa amb què va consolidar el seu nom com un dels rostres més reconeixibles de l’entreteniment als Estats Units.

Un moment dels Oscar. / ZUMA - Europa Press

Després de la picada d’ullet internacional, el presentador va deixar clar que la cerimònia no volia limitar-se a encadenar acudits i lliuraments de premis. O'Brien va recordar que el món travessa una etapa marcada per la incertesa i la tensió, i va defensar que, justament en temps convulsos, el cinema pot adquirir un valor especial. En aquesta línia, va reivindicar els Oscar com un espai on conflueixen països, llengües i sensibilitats molt diverses, un aparador global que va molt més enllà de la maquinària de Hollywood.

Representació de 31 països de sis continents

El missatge encaixava amb el caràcter internacional d’una gala en què hi havia representació de 31 països de sis continents. O'Brien va posar en valor la feina conjunta de milers de professionals que fan possible cada pel·lícula i va reivindicar ideals com la col·laboració, la paciència, la resistència i l’optimisme. La idea de fons era clara: celebrar el futur no perquè tot vagi bé, sinó perquè encara hi ha qui continua treballant per fer-lo millor.

Aquest to també es va deixar veure fora de l’escenari. A la catifa vermella, algunes figures van introduir reivindicacions polítiques i socials, entre elles els espanyols Óliver Laxe i Javier Bardem. Així, la cerimònia va acabar trobant un equilibri poc habitual entre el gran espectacle i la gravetat del moment, amb espai tant per a l’humor com per a les intervencions amb més càrrega simbòlica.

Notícies relacionades

Pel que fa a la cursa pels premis, la nit arribava envoltada d’expectació i amb pronòstics oberts. Si Anora, de Sean Baker, va arrasar als Oscar del 2025 amb cinc estatuetes, inclosa la de millor pel·lícula, l’edició del 2026 es presentava molt menys previsible. Entre els títols que partien amb més força destacaven Los pecadores, que ha fet història amb 16 nominacions, i Una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Benicio del Toro.

EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà

EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà

Prova pilot a Roses i Palamós per comprovar la viabilitat de dessalinitzadores portàtils en vaixells de pesca

Prova pilot a Roses i Palamós per comprovar la viabilitat de dessalinitzadores portàtils en vaixells de pesca

Jubilat amb 42 anys cotitzats: "Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida"

Jubilat amb 42 anys cotitzats: "Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida"

Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones

Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Narcís Bardalet: "Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'"

Narcís Bardalet: "Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'"

"L'Escala dels Llibres" s'estrena amb bona nota malgrat les inclemències meteorològiques

"L'Escala dels Llibres" s'estrena amb bona nota malgrat les inclemències meteorològiques

La cistella de la compra es dispara: ous, verdures i cafè pugen fins a un 30%

La cistella de la compra es dispara: ous, verdures i cafè pugen fins a un 30%
