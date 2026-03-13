Conflictes bèl·lics
Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
L'Índex de Pau Global 2025 identifica quins són els països més segurs davant una guerra a gran escala i situa Espanya en el lloc 25 del rànquing mundial
La guerra al Pròxim Orient afronta una nova jornada marcada pels atacs i una escalada que manté en alerta bona part de la comunitat internacional. La preocupació creix davant la possibilitat que el conflicte s'allargui o que acabi arrossegant altres potències. En aquest escenari d'incertesa, hi ha estats que, per la seva posició geogràfica, la seva política exterior o el seu nivell de preparació interna, parteixen d'una situació més favorable.
Així ho recull l'Índex de Pau Global 2025, elaborat per l'Institute for Economics and Peace, que analitza el nivell de pau, estabilitat i seguretat dels diferents països del món, així com la seva capacitat per afrontar una crisi d'abast internacional. L'estudi examina 163 estats a partir de 23 indicadors relacionats amb els conflictes, la seguretat interna i la militarització, i conclou que actualment hi ha més de cinquanta guerres actives, la xifra més elevada des de la Segona Guerra Mundial.
Què fa que un país sigui més segur en un escenari de guerra?
Els especialistes assenyalen diversos elements clau per valorar fins a quin punt un país pot resistir millor una situació de conflicte global. Un dels principals és la ubicació geogràfica: els territoris allunyats de punts estratègics militars o econòmics acostumen a tenir menys risc de convertir-se en objectiu directe.
També tenen molt pes la neutralitat política i militar, la capacitat d'autoabastiment energètic i alimentari i l'existència d'unes institucions sòlides capaces de donar resposta en situacions d'emergència. A això s'hi afegeixen factors com la cohesió social i la preparació de la població civil, un aspecte que la mateixa Unió Europea ha intentat reforçar amb recomanacions i guies bàsiques per afrontar crisis.
No tots els països adopten la mateixa actitud davant dels conflictes. Alguns han mantingut tradicionalment una posició de distància i contenció, mentre que d'altres han participat en guerres més enllà de les seves fronteres. De fet, l'informe apunta que més de 70 països s'han vist implicats en conflictes externs durant els últims cinc anys.
Els països que apareixen com els més protegits
Islàndia encapçala l'Índex de Pau Global de manera ininterrompuda des del 2008. Entre els factors que expliquen aquesta posició destaquen el seu aïllament geogràfic, l'absència d'exèrcit permanent i el funcionament d'un sistema democràtic estable. A més, disposa de recursos com l'energia geotèrmica, que li aporten una elevada autonomia.
Nova Zelanda també figura entre els territoris més ben situats. La seva llunyania respecte als grans focus de tensió, una política exterior moderada i un alt grau de suficiència agrícola reforcen la seva seguretat en cas d'un escenari internacional advers.
Un altre cas destacat és Suïssa, habitualment associada a la neutralitat diplomàtica. El país no forma part de l'OTAN i, al llarg de dècades, ha desenvolupat estructures de protecció com refugis antiaeris preparats per cobrir tota la població. També sobresurt Singapur, que tot i trobar-se en una regió més sensible geopolíticament, ha fet una aposta decidida per blindar el subministrament d'aliments i energia.
En quina posició es troba Espanya?
Espanya ocupa el lloc 25 a l'Índex de Pau Global 2025 i se situa en la posició 18 a l'Europa occidental i central. Es tracta d'un registre rellevant, sobretot si es té en compte que l'estudi no només mesura el risc exterior, sinó també aspectes com la seguretat interna o el grau de militarització.
Amb tot, l'informe assenyala un element que pot jugar en contra seva en una crisi de gran magnitud: la seva pertinença a l'OTAN. Formar part de l'aliança atlàntica és, en termes de cooperació i defensa col·lectiva, un avantatge clar, però també converteix Espanya en un país amb valor estratègic dins del tauler internacional.
