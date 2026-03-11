Entrevista
Antoni Marimon, historiador: "Trump vol el petroli de l’Iran i Veneçuela per a més glòria de les empreses dels EUA"
"La situació actual implica caos, desordre internacional i un menyspreu absolut pel dret internacional"
"Europa ha entrat en una espiral de militarització que no es veia des de la Segona Guerra Mundial"
Guillem Porcel
Catedràtic i professor d’Història Contemporània a la UIB. Assegura que el dret internacional ha quedat en «paper mullat» després dels atacs dels Estats Units a Veneçuela i l’Iran: "Va dir que ell no començaria guerres, que seria el president de la pau, i ja ha bombardejat set països".
¿Com valora la situació actual de la guerra entre els Estats Units, Israel i l’Iran?
La situació actual implica caos, desordre internacional i un menyspreu absolut pel dret internacional i pels drets humans. Tot aquest món s’ha esfondrat. El dret internacional ha quedat en paper mullat. Als Estats Units li importa molt poc el que digui el Tribunal Internacional de la Haia o les Nacions Unides. Fins i tot el que diguin els seus aliats. Trump simplement diu que els Estats Units són una gran nació i que farà el que vulgui. Vol apoderar-se del petroli de Veneçuela i l’Iran per a més glòria de les empreses nord-americanes.
¿Quin és el principal canvi?
Ja hi ha precedents d’aquesta política, però ara hi ha un unilateralisme extraordinari per part dels Estats Units. Abans, fins i tot amb administracions republicanes, les seves intervencions a l’exterior intentaven comptar amb el suport d’altres estats. Amb Bush pare, de fet, la primera guerra del Golf va tenir fins i tot cert suport de les Nacions Unides i la coalició va ser molt àmplia, amb països àrabs i països europeus. Aquella primera intervenció tenia una legitimitat internacional molt gran. La segona del 2003 ja va ser més limitada, però tot i així Bush fill va intentar que hi hagués una resolució de les Nacions Unides. No era gaire clara, però tot i així va organitzar també una coalició en la qual va participar Espanya, l’Espanya d’Aznar. La Gran Bretanya, Dinamarca i els Països Baixos hi van participar. Ara fa la sensació que els importa molt poc. Com a aliat principal accepten Israel i els altres serveixen per aplaudir, per donar cert suport logístic o per no molestar, però els Estats Units fa el que vol. Hi ha un intel·lectual francès que va escriure un llibre, Raymond Aron, que parlava de la república imperial. Mai com ara els Estats Units havien sigut tant un imperi. La república imperial fa el que vol i quan vol.
Ara la relació entre els Estats Units i Israel sembla més estreta que mai.
És un crescendo. A partir de l’època de Reagan i després amb Bush ja hi ha una relació molt estreta entre els Estats Units i Israel, que venia de més enrere, des d’Eisenhower. Però ara això s’ha multiplicat, i arriba un moment en què un es pregunta qui mana, perquè la sensació és que s’està fent tot el que vol Netanyahu. Els plans més ambiciosos d’Israel al Pròxim Orient, els plans més ambiciosos del sionisme que ja s’havien formulat als anys 20 i 30 del segle XX però que mai s’havien atrevit a portar a terme, ara s’estan posant en pràctica.
¿Quins són aquests plans?
Consisteix a dominar tot Palestina, des del mar fins al riu Jordà, i convertir-se en la potència hegemònica del Pròxim Orient. Ara ho està aconseguint sense que ningú li faci ombra. Seria un canvi internacional. En primer lloc, que Israel es converteixi en una gran potència. Això jo crec que ja està clar. Deu tenir, si no el tercer exèrcit del món, el quart. És a dir, un dels exèrcits més poderosos del món, més operatius i més capaços d’actuar contra pràcticament qualsevol enemic.
¿Quines conseqüències tindrà?
Implica que ja no té un enemic clar que li pugui fer ombra. Abans, durant dècades, Egipte va jugar aquest paper de contrapès. Fins que, arran de la derrota del 1973 i dels Acords de Camp David de 1979, amb el president demòcrata Jimmy Carter, va adoptar una actitud molt més prudent, molt més conciliadora. I de fet no s’ha mogut. Egipte és allà i no es mou. Intenta sobreviure com pot. Però el seu potencial econòmic, de població i d’extensió era molt gran. En aquest paper l’ha substituït l’Iran, que és un país molt gran, amb 90 milions d’habitants. A més, té un potencial econòmic molt gran i moltíssim petroli.
Liderat pel règim dels aiatol·làs.
El règim de l’Iran és absolutament impresentable. Això cal tenir-ho present. Des de la seva fundació el 1979 ha anat contra els drets humans, contra els drets de la dona, i ha empitjorat la situació al Pròxim Orient. Va crear aquest eix de resistència amb Síria, amb Al-Assad, amb Hezbol·là i amb Hamàs. Jo crec que és difícil entendre l’atac de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 sense tenir present el suport de l’Iran, que ha sigut el desencadenant de tot el que ve després. Els països àrabs mai han acceptat l’existència de l’Estat d’Israel. Això té molt a veure que és un estat de nova creació i, en certa manera, colonial, tot i que és un colonialisme matisat per uns drets o uns orígens històrics que es remunten a l’antiguitat. Però té molt d’arribada de població europea que va colonitzant un territori on ja hi havia una població, però la població palestina mai ha acceptat el seu desallotjament d’aquest territori. I els països àrabs els han donat suport. De manera que la major part de països àrabs encara no reconeixen plenament l’Estat d’Israel. Egipte, sí. En la primera època de Trump, amb els Acords d’Abraham, es va aconseguir que el Marroc, els Emirats Àrabs Units i algun altre país el reconeguessin.
Estem veient bombardejos als països del golf Pèrsic.
És un error terrible per part de l’Iran bombardejar aquests països, que ja volien establir relacions amb Israel o almenys tenir una relació de coexistència pacífica. I ara els bombardegen. Això impulsarà encara més aquest acostament. Farà que Israel sigui encara més fort i que a la seva regió faci el que vulgui. Hi hauria una primera àrea de domini directe, que seria Palestina, Cisjordània, Gaza, pràcticament el Líban. Tot això controlat gairebé directament per Israel. I després una segona àrea d’influència d’estats no enemics, que serien els països del Golf, Egipte i el més important, l’Aràbia Saudita, que encara no ha reconegut formalment l’Estat d’Israel, però segurament un dels objectius d’Israel és que ho faci.
¿Creu que serà una guerra llarga o curta? Trump va dir que potser duraria quatre o cinc setmanes.
Trump ha mentit descaradament gairebé cada vegada que intervé. Va dir que ell no començaria guerres, que seria el president de la pau, i ha bombardejat set països. La guerra se sap quan comença, però és molt difícil saber quan acaba.
¿Com veu la posició d’Europa respecte a aquesta guerra?
El gran problema d’Europa és no tenir una veu única en política internacional, un exèrcit únic i una política exterior comuna. En aquest panorama França i Alemanya haurien de jugar un paper fonamental. Perquè Alemanya és el gran motor econòmic d’Europa i França és l’única potència militar important d’Europa. S’haurien de coordinar perquè Europa tingui una posició clara davant el que passa al Pròxim Orient i exigir el respecte del dret internacional.
El 1953 es produeixen el cop d’Estat a l’Iran i l’acord de les bases militars entre Espanya i els Estats Units.
El cop d’Estat de l’Iran va ser recolzat pels Estats Units. Hi havia un govern més o menys d’esquerres que volia nacionalitzar el petroli, que és un element fonamental perquè sempre està darrere de tot això. Es va instaurar la dictadura del xa de Pèrsia, relativament menys dura comparada amb el règim actual, però una dictadura. Això va generar un gran descontentament i va acabar provocant la revolució de Khomeini el 1979. D’allà ve tot el que estem veient avui. D’altra banda, els acords entre Franco i Eisenhower el 1953 van ser fonamentals per subordinar Espanya als Estats Units i per mantenir la dictadura durant dècades. A Franco li va anar molt bé perquè estava en una situació de marginació internacional i també en una situació econòmica molt feble. A partir d’aquests acords va arribar ajuda militar, econòmica, i va començar una certa modernització. Però a més el 1953 hi va haver un altre element important: el concordat amb la Santa Seu. És a dir, el Papa i el president dels Estats Units van legitimar la dictadura de Franco. I per això va poder durar dècades i Franco va poder morir tranquil·lament al llit.
¿Quin paper juga la Xina en tot aquest conflicte?
Els Estats Units estan eliminant aliats o possibles aliats de la Xina. Veneçuela, l’Iran o Síria. Em sorprèn que l’ajuda de la Xina a l’Iran no sigui més gran. No semblen voler implicar-s’hi gaire. Protesten a les Nacions Unides, diuen algunes coses, però d’ajuda militar o tècnica pràcticament no n’hi ha. És molt diferent del que va passar en conflictes anteriors, com el Vietnam del Nord, Corea del Nord o Cuba als anys seixanta. Sembla que no volen implicar-s’hi directament.
¿Aquest ressentiment pot afectar la imatge dels Estats Units?
S’ha generat una situació d’antipatia cap als Estats Units. A Dinamarca hi havia campanyes per no comprar productes nord-americans. La gent d’aquí ja no té tantes ganes d’anar als Estats Units. Jo mateix vaig ser els últims dies del govern de Biden i no tornaria. Ni tan sols convidat per la Universitat de Harvard. La persecució d’immigrants, l’actitud prepotent del govern, el menyspreu pel Congrés, el control del Tribunal Suprem. No em sentiria segur als Estats Units. Podrien acusar-te de qualsevol cosa, detenir-te i tenir-te anys sense judici. El descrèdit és considerable.
¿Creu que estem entrant en una nova militarització del món?
Hem entrat en una espiral de militarització que no es veia des de la Segona Guerra Mundial. Europa ha viscut durant dècades sota el paraigua militar dels Estats Units. Ara haurà de rearmar-se i crear el seu propi exèrcit. França ja ha ofert el seu armament nuclear com a base per a una força de dissuasió europea. És una cosa molt preocupant, però és la situació en què estem. Europa està envoltada de conflictes: Ucraïna, el Pròxim Orient, el Sahel.
¿Pot aquesta situació tenir efectes econòmics a Europa?
Sí, però menys que el 1973. En aquell moment Occident depenia moltíssim del petroli. Avui hi ha una diversificació energètica molt més gran. Tenim energia solar, eòlica, hidràulica. Fins i tot crec que caldria replantejar-se el paper de l’energia nuclear. Des de l’esquerra s’ha abandonat massa ràpid i poc científicament.
Trump ha llançat amenaces contra Espanya. ¿Creu que podrien tenir conseqüències reals?
És difícil saber-ho, però la capacitat de l’administració Trump per enemistar-se amb altres països és sorprenent. S’han enemistat amb mig món. El que més em sorprèn és que a Espanya no hi hagi un suport unànime al Govern davant aquestes amenaces perquè podria pagar cara aquesta desunió. A més, tampoc sembla que els Estats Units puguin perjudicar gaire Espanya econòmicament. La balança comercial està bastant equilibrada. Però el que hauria de passar és una resposta conjunta de la Unió Europea. No pot ser que cada país vagi pel seu compte davant d’una guerra d’aquesta magnitud. Europa hauria de tenir una veu comuna.
