Guerra a l’Orient Pròxim
L’OTAN intercepta un nou míssil iranià a l’espai aeri de Turquia
Les defenses antiaèries de l’Aliança Atlàntica aconsegueixen abatre el projectil iranià abans de l’impacte, i les seves restes han caigut a la regió de Gaziantep, a la frontera amb Síria, i no han causat danys
Adrià Rocha Cutiller
L'OTAN ha abatut aquest dilluns un altre míssil iranià sobre l’espai aeri de Turquia, poques hores després que el portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers iranià, Esmaeil Bagherí, negués que Teheran hagi atacat en cap cas aquest país o Azerbaidjan.
Turquia va ser atacada dimecres de la setmana passada per un míssil de suposada procedència iraniana —així ho van assegurar aleshores Ankara i l’OTAN— que tenia com a objectiu la base de l’aliança d’Incirlik, on hi ha soldats espanyols. L’OTAN també va interceptar aquell míssil. Azerbaidjan va ser atacat per dos drons iranians, que van impactar contra un aeroport menor a l’enclavament azerbaidjanès de Najicheván.
"Una munició balística llançada des de l’Iran que ha entrat a l’espai aeri turc ha estat neutralitzada per les defenses aèries de l’OTAN al Mediterrani oriental. Restes de la munició han caigut en un terreny buit a la província de Gaziantep, [regió a la frontera amb Síria]. No hi ha ni morts ni ferits", ha assegurat el Ministeri de Defensa turc en un comunicat aquest dilluns.
Aquest comunicat, a més, assegura que Turquia actuarà sense vacil·lar contra qualsevol amenaça contra el seu territori. "Reiterem que és en l’interès de tothom escoltar els nostres avisos", continua el text.
Durant els últims dies, tant el president turc, Recep Tayyip Erdogan, com el seu ministre d’Afers Estrangers, Hakan Fidan, han assegurat a la premsa que Turquia no respondria al míssil interceptat al seu territori dimecres de la setmana passada. Però tots dos han advertit que aquest atac no es podia repetir, tal com ha passat aquest dilluns.
"Si aquell míssil va perdre el rumb, això és una altra qüestió. Pot passar una vegada", va dir aquest dissabte Fidan a Istanbul. "Però si hi ha més atacs... aleshores el nostre consell és que aneu amb compte. L’Iran no s’hauria d’apuntar a una aventura així. Turquia ha demostrat en el passat la seva amistat, la seva posició ferma i el seu servei a la pau".
Fins ara, Turquia havia intentat mostrar-se, en el conflicte entre els Estats Units, Israel i l’Iran, com l’únic país capaç de mantenir els ponts tant amb Washington com amb Teheran. Abans, aquest paper el feien Qatar i Oman, però, després de rebre atacs per part de l’Iran durant l’última setmana, han trencat llaços amb la República Islàmica i ara asseguren que estan disposats a respondre militarment a les accions del país persa.
Turquia, el principal Exèrcit de l’Orient Pròxim i l’únic país de la regió membre de l’OTAN, havia quedat sola com l’últim país de la zona que demanava diàleg. Fins aquest dilluns.
"És de gran importància que les tensions a la regió no escalin més i que el conflicte no s’estengui a una àrea més gran. Reiterem el nostre avís a totes les parts, en particular a l’Iran, que evitin qualsevol acció que posi en perill la vida de civils i la seguretat regional", ha dit aquest dilluns el ministre de Comunicacions turc, Burhanettin Duran.
- D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Un Cadaqués inèdit emergeix en color sèpia i regust antic
- L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
- Aliança estratègica per defensar el comerç de proximitat a l'Alt Empordà
- Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran