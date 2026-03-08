Alarma nòrdica
Noruega investiga una forta explosió davant de l’ambaixada dels EUA
La detonació es va produir de matinada i ha provocat danys menors en un accés a departament consular
Gemma Casadevall
Les autoritats noruegues investiguen una forta explosió ocorreguda dissabte a la matinada davant l’ambaixada dels Estats Units a Oslo, que no va causar ferits, tot i que sí danys menors en l’accés al departament consultar. «Ens prenem molt seriosament el que ha passat. És un incident inacceptable», va afirmar la ministra de Justícia, Astri Aas-Hansen, en declaracions a la radiotelevisió pública NRK.
La detonació es va produir cap a la una de la matinada. Segons testimonis directes, va produir un fort terrabastall, seguit d’una columna de fum.
Les mesures de seguretat entorn de l’ambaixada s’havien reforçat des de l’inici dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran. De moment, la investigació no relaciona la detonació amb l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà tot i que, segons un portaveu policial, portarà temps aclarir el seu rerefons.
Immediatament després de la detonació es va iniciar un rastreig per tota la zona amb equips d’artificiers, però fins ara no s’han trobat més artefactes explosius als voltants de la legació diplomàtica. Van participar en l’operatiu agents amb gossos, així com drons i un helicòpter, a la recerca de sospitosos presumptament implicats en l’explosió.
Absoluta prioritat
Les forces de seguretat noruegues actuen en coordinació amb l’ambaixada, va informar el cap del comando policial, Michael Dellemyr, segons el qual s’han desplegat efectius addicionals a tota la zona. La investigació de l’ocorregut té «absoluta prioritat», segons un comunicat emès per la policia a primera hora de diumenge.
Les autoritats noruegues havien elevat ja fins al nivell «moderat» les mesures de seguretat per amenaces terroristes, segons NRK. Davant l’ambaixada estava apostat un vehicle policial blindat de forma permanent per reforçar la vigilància entorn de l’edifici.
El país nòrdic, membre de l’OTAN però fora del bloc comunitari, no està directament implicat en les operacions militars a l’Iran, tot i que té bases dels Estats Units al seu territori.
