L’arrelament dels aiatol·làs a l’Iran anticipa una guerra llarga
Els analistes consultats consideren improbable una caiguda del règim a causa del fort control que manté sobre l’exèrcit i les milícies
Mario Saavedra
La guerra llançada contra l’Iran per part dels Estats Units i Israel no té uns objectius clars. No se sap si busca destruir la capacitat nuclear iraniana i els seus míssils, un canvi de règim o frenar les activitats de suport dels aiatol·làs a les milícies. Així ho va denunciar el senador demòcrata Richard Blumenthal després d’haver estat aquesta setmana en una reunió informativa secreta a porta tancada amb el Pentàgon. "Tinc més por que mai que no acabem enviant soldats al terreny", va reconèixer.
Un dia l’Administració Trump afirma que l’objectiu és posar fi al programa nuclear (malgrat que el president ja va dir al juny que l’havien destruït completament en la guerra dels 12 Dies). Un altre dia deia que el pla és afeblir el règim per donar als iranians l’oportunitat d’un alçament contra el seu Govern. Una oportunitat històrica per enderrocar els aiatol·làs, en paraules de Donald Trump. Més tard, han començat a no descartar enviar "botes sobre el terreny" i una invasió terrestre, una nova guerra de conquesta dels Estats Units a l’Orient Mitjà, just el contrari al que va prometre Trump durant la campanya electoral.
"És clar que els Estats Units i Israel han demostrat una superioritat militar impressionant. La qüestió és si poden –o si més no si tenen un pla– traduir aquesta superioritat en una victòria diplomàtica", analitza per a EL PERIÓDICO Boaz Atzili, professor de Política Exterior i Seguretat Global de la Universitat Americana de Washington DC.
Un possible escenari és el d’una victòria dels Estats Units i Israel. El règim iranià s’esfondra davant la magnitud dels bombardejos externs i per una insurrecció popular interna. S’estableix un nou govern provisional liberal-democràtic, que accepta desmantellar el programa nuclear i la xarxa regional de grups aliats a canvi de l’aixecament de sancions i de la reintegració de l’Iran en la comunitat internacional. "És un escenari força improbable, atesa la fortalesa militar del règim iranià, que difícilment caurà només amb atacs aeris", considera.
Una altra possibilitat és la derrota parcial dels Estats Units i Israel. Malgrat l’enorme mal sofert, el règim iranià aconsegueix sobreviure i també impedir un aixecament popular recorrent a la repressió i aprofitant l’augment de víctimes civils causat pels bombardejos. Tot i que les seves reserves de munició es redueixen, l’Iran aconsegueix atacar alguns objectius nord-americans importants, i el creixent descontentament als Estats Units porta Trump a acceptar un compromís sobre la qüestió nuclear, proclamar una victòria i forçar també Israel a aturar els bombardejos. "Tampoc sembla gaire probable a curt termini", pronostica.
Una altra opció, més probable, és el desgast. La guerra continua i el règim iranià queda molt afeblit, però no s’esfondra. El conflicte deriva en una llarga guerra asimètrica de desgast. A mesura que s’esgoten els míssils balístics iranians, Teheran recorre més a tàctiques terroristes al Pròxim Orient, els Estats Units i Europa. Però cap de les parts està disposada a posar fi a la guerra. "Aquest té més aparences de passar", apunta.
40 anys de ferri control
També podria passar que una nova direcció a l’Iran continua recolzant-se en la Guàrdia Revolucionària i en el clergat, però està disposada a renunciar al programa nuclear a canvi que Trump posi fi a la guerra. Trump, pressionat a casa, signa l’acord. L’Iran abandona la via nuclear, però manté la determinació de conservar la posició de poder al Pròxim Orient reconstruint el seu programa de míssils i les seves milícies aliades a l’Iraq, el Líban i el Iemen. Llavors Israel inicia noves guerres cada pocs anys per degradar aquestes capacitats iranianes. "Aquest també és un escenari força probable", acaba afegint l’expert.
Durant els últims 40 anys, el règim iranià ha dedicat grans esforços a arrelar profundament en l’Estat i en la societat en nombrosos nivells. Fins i tot si caiguessin els aiatol·làs, darrere hi ha la Guàrdia Revolucionària, l’Exèrcit i les milícies populars Basij. És a dir, a més de la teocràcia, l’Iran té un fort component de règim militar. Són centenars de milers de membres "disposats a lluitar fins a la mort i a arribar a extrems per protegir el règim", diu Kani Sathasivam, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Estatal de Salem de Massachusetts (Estats Units).
"En última instància, el resultat dependrà completament de fins a quin punt els iranians corrents estan disposats a arribar per enderrocar el règim", afegeix Sathasivam. "L’única manera que aquest règim cauria seria si milions d’iranians estiguessin disposats a sacrificar la vida pel canvi. I, malgrat el que vam veure a l’Iran fa unes setmanes, no estic convençut que aquest grau de determinació per tombar el règim existeixi avui en la societat iraniana. Més aviat, fins i tot les protestes massives de fa unes setmanes les atribueixo sobretot a una mena d’alleujament davant les males condicions socioeconòmiques, i no tant a un desig clar de posar fi al règim", afegeix.
Una de les claus per a la resolució del conflicte serà la durada. Ja hi ha informacions que poden escassejar els míssils defensius (com els Patriots) perquè els Estats Units defensin els seus efectius a la zona, els països del Golf atacats i Israel.
1.000 milions de dòlars al dia
Si els Estats Units acaben enviant tropes terrestres, això activaria el sentiment antibèl·lic en l’opinió pública del país, especialment entre les bases del moviment trumpista MAGA, que valorava la seva promesa de no incórrer en aventures militars. Era una de les bases de l’America first. S’estima que cada dia de conflicte costa prop de 1.000 milions de dòlars als Estats Units, segons el mateix Pentàgon. Una despesa com aquesta enmig d’una gran rebaixa d’impostos amenaça d’enfilar el dèficit federal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- S'enfonsa una part del mas de Sant Martí del Forn del Vidre de la família de Joan Laporta a l'Empordà
- L'empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- Francesc Galí: 'Hi havia un Bulli (Buli) abans de Ferran Adrià
- Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?
- L’estiu plàcid que va viure Zenobia Camprubí a la cala Montjoi de Roses