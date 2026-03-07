Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tensió global

Trump assegura que Cuba "caurà ben aviat"

El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una roda de premsa televisada. | PRESIDÈNCIA DE CUBA / EFE

Abel Gilbert

Buenos Aires

El president cubà, Miguel Díaz-Canel, va acudir compungit a l’Ambaixada de l’Iran a l’illa per signar al llibre de condolences obert en honor de l’aiatol·là Ali Khamenei, mort durant els atacs recents dels Estats Units i Israel. Gairebé en sintonia, Donald Trump va dir a la CNN que després d’aconseguir una proclamada "rendició incondicional" de Teheran s’encarregarà de l’illa caribenya, que, va assegurar, "caurà aviat". El magnat republicà va assenyalar immediatament que en les circumstàncies actuals l’Havana "desitja arribar a un acord" amb Washington. I va afegir: "Hi posaré en Marco (Rubio) i veurem com funciona" una eventual negociació sobre la qual el Govern de la més gran de les Antilles no ha fet cap referència pública ni tampoc ha desmentit Trump. La premsa oficial s’ha deixat de publicar en paper per estalviar energia i no ha comentat mai les versions sobre contactes anteriors. Els cubans ja no la llegeixen: s’informen a través dels telèfons i han descobert els furtius contactes bilaterals.

Recuperar el predomini

"Estem molt concentrats en això ara mateix. Tenim molt temps, però Cuba està a punt després de 50 anys", va afirmar el multimilionari, que fa uns dies va parlar d’una "presa amistosa" de l’illa.

El tema clarament forma part important de la revitalització de la doctrina "Monroe i el gran garrot", amb què Trump vol recuperar el predomini dels EUA a la regió. Des del 3 de gener, quan va ser capturat Nicolás Maduro, la qüestió cubana s’ha tornat recurrent en el magnat. El secretari d’Estat ja ha intervingut en l’assumpte. Dimecres, Trump va considerar que és "qüestió de temps" abans que els cubans americans, majoritàriament residents a Florida i votants republicans, puguin retornar al seu país d’origen.

