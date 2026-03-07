L'Iran respon a Trump que si el que busca és una "escalada" del conflicte "és el que obtindrà"
El ministre d'Exteriors iranià afirma que el seu "poderós" exèrcit "fa que temps que està preparat per a això"
ACN
L'Iran manté el pols als Estats Units després que el president Donald Trump hagi advertit que el país rebrà "un cop molt dur" i que considera la seva "destrucció completa i mort segura". En un comunicat a X, el ministre d'Exteriors, Seyed Abbas Araghchi, li ha respost que "si busca una escalada, és precisament per a això que les nostres poderoses Forces Armades fa temps que estan preparades, i és el que obtindrà". El ministre ha afegit que qualsevol intensificació de l'exercici de l'autodefensa de l'Iran recaurà "plenament" en l'administració dels Estats Units. A més, ha constatat que l'obertura a una desescalada a la regió ha quedat "anul·lada" per la "mala interpretació" de Trump de les seves "capacitats, determinació i intencions".
- L'empordanès Juan García Carrés enllaçava els colpistes amb Tejero
- El 40% dels catalans creuen que 'més de la meitat' de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%
- Roba una bicicleta i la posa a la venda per una app: el geolocalitzador el delata
- L'ermita 'espectacular' que es troba al cor d'un parc natural, té simbologia esotèrica i s'arriba per una ruta de somni
- Qui són els 'esquenapelats', els protagonistes de la futura escultura del giratori de la Platja de l'Escala?
- Francesc Galí: 'Hi havia un Bulli (Buli) abans de Ferran Adrià
- Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
- S'enfonsa una part del mas de Sant Martí del Forn del Vidre de la família de Joan Laporta a l'Empordà